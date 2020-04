Desítky milionů pracovních míst v ohrožení. Aerolinky se obávají dopadů koronaviru

Omezení letecké přepravy kvůli koronaviru ohrožuje podle Mezinárodního sdružení pro leteckou dopravu po celém světě 25 milionů pracovních míst. Finanční situace aerolinek je navíc natolik křehká, že si společnosti nebudou moci dovolit vrátit zákazníkům ani peníze za zrušené lety.

Mezinárodní sdružení pro leteckou dopravu (IATA) zároveň upozornilo , že na počátku druhého čtvrtletí globální letecká doprava klesla o 70 procent.

IATA v poslední době uspořádala několik tiskových konferencí a podává stále zoufalejší zprávy o stavu leteckého průmyslu. Vyzvala vlády, aby aerolinkám pomohly.

Generální ředitel IATA Alexandre De Juniac dnes doporučil, aby zákazníci aerolinek místo peněžních refundací přijímali poukázky. „Důležitým bodem pro nás je vyhnout se nedostatku prostředků, takže vracení peněz za zrušené letenky je pro nás obecně finančně nesnesitelné,“ řekl De Juniac novinářům.

Komentář: Chytrá karanténa a data nad zlato

Petra Jaroměřská

IATA zdůraznila ztrátu pracovních míst a dopad na světovou ekonomiku, pokud vlády nechají aerolinky zkrachovat. Tři měsíce cestovních omezení a nižší letecký provoz v celém letošním roce ohrožují až 25 milionů pracovních míst, varovala IATA.

Letecké společnosti také ve snaze udržet se při životě vyčerpávají své hotovostní rezervy. Poskytování náhrad za zrušené lety, jak to vyžadují předpisy v mnoha částech světa, je tak pro ně nemožné. Podle IATA do konce druhého čtvrtletí bude třeba vyplatit na náhradách za neuskutečněné lety 35 miliard USD (892 miliard Kč) a vše, co mohou aerolinky nabídnout, jsou poukázky nebo odklad vyplacení peněz. Oslovila proto vlády, aby je požádala, aby nenutily aerolinky poskytnout náhradu v hotovosti.

Skupiny zaměřené na ochranu spotřebitelů se zlobí na letecké společnosti, že pravidla o odškodnění ignorují a tvrdí, že spotřebitelé potřebují hotovost stejně jako letecké společnosti.

IATA také žádá vlády, aby pomohly jejím členům snížením poplatků a daní a financemi, které by jim v budoucnosti umožnily obnovit lety, napsala agentura Reuters.

IATA podle svých internetových stránek sdružuje 290 leteckých společností, které se na celosvětové letecké přepravě podílejí přibližně 82 procenty. Mezi členy sdružení patří i České aerolinie.