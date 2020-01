Deset milionů dolarů za diskriminaci nestačí. Kalifornie požaduje rekordní pokutu pro herní studio

Právní spor se táhne od roku 2018, kdy dvě zaměstnankyně obvinily studio z diskriminace, sexuálního obtěžování a nerovných mezd. V Riot Games mělo panovat toxické pracovní prostředí živené „bráchovskou kulturou“. Na denním pořádku měly být náznaky kopulace, osahávání genitálií či emailová komunikace hodnotící přitažlivost žen na pracovišti.

Předtím, než mohl soud v Los Angeles schválit desetimilionové vyrovnání, se do sporu vložil úřad pro spravedlivé zaměstnávání a bydlení (DFEH). Ten podle listu The Los Angeles Times tvrdí, že výpočet vyrovnání byl chybný a celý proces provázela pochybení. Zkritizoval také to, že nebyla vytvořena vnitropodniková pravidla, která by byla právně vymahatelná.

Riot Games se stanoviskem úřadu zásadně nesouhlasí. Studio je přesvědčeno o tom, že původní suma je férová pro obě strany sporu. „DFEH se nyní snaží přerušit dohodu dokumentem, který je plný nepřesností a falešných obvinění,“ řekl listu mluvčí Riot Games Joe Hixson. Mluvčí dodal, že úřad zcela ignoruje veškeré změny směrem k větší diverzitě a inkluzi, které firma za poslední rok a půl udělala. O konečné výši vyrovnání rozhodne soud.

Ženy, které se odvážily ozvat, měly čelit odebrání benefitů nebo přeřazování na jiné projekty. Výjimkou nebyly ani výpovědi. Stejných platových podmínek jako jejich mužští kolegové se ženy nedočkaly. Kvůli situaci ve firmě byl v roce 2018 dočasně suspendován provozní ředitel studia Scott Gelb. Ten měl mít lví podíl na atmosféře toxické maskulinity, mimo údajně vypouštěl větry do obličejů podřízených.

Po zveřejnění obvinění se studio zavázalo provést systematické změny ve firemní kultuře. Jejich součástí bylo mimo jiné najmutí Frances Frei, která s podobnými změnami pomáhala například i v Uberu. Firma také zřídila pozici ředitelky pro diverzitu, kterou se stala Angela Roseboro.

Vlajkovou lodí studia je hra League of Legends. Ta, i přesto že loni na podzim oslavila desáté výročí, se těší velké pozornosti hráčů. Podle údajů Riot Games ji denně hraje téměř osm milionů lidí. Světový šampionát v roce 2019 sledovalo na různých platformách 44 milionů diváků. Profesionální hráči se v něm utkali o milionové částky.

