Další změna v kauze Oleo Chemical: soud schválil reorganizaci firmy

Oleo Chemical vznikla v roce 2004 se záměrem vyrábět moderní biopaliva. Majitelé firmy Kamil Jirounek a Michal Urbánek se však o čtyři roky později dostali do finančních problémů. Příbramský výrobce bazénů a koupelen Ravak firmě půjčil stovky milionů korun na investice do modernizace technologie. Finanční zdroje se ale nevracely, Ravak se proto v roce 2012 připojil k insolvenčnímu řízení.



Spory o stovky milionů korun, které Ravak Oleu půjčil, otevřely mnohem rozsáhlejší kauzu. Manažeři Olea v době finančních problémů firmy potřebovali nejen peněžní injekce, ale i zakázky, při jejichž shánění se dostali i do blízkosti vlivného podnikatele Ivo Rittiga. Loni v březnu soud potvrdil, že Urbánek, Jirounek i Rittigův obchodní partner Peter Kmeť půjdou za tunelování Olea do vězení, každý na tři roky. Naopak lobbista Rittig byl v kauze pravomocně osvobozen.