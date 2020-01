Další položka na zdánlivě nekonečném seznamu. Boeing našel u svých MAXů nový problém

Onen technický zádrhel se údajně týká kontrolní funkce některých blíže nespecifikovaných letových přístrojů, jejímž smyslem je ověřit, že dotčené systémy fungují přesně tak, jak mají. Zjednodušeně řečeno se tak jedná o podobnou proceduru, která probíhá při zapnutí jakéhokoliv osobního počítače. Podle nejmenovaného zdroje, na nějž se zpravodajský server ABC News odkazuje, problém spočívá v tom, že spolu jednotlivé letové přístroje při spouštění nekomunikují.

Web CNN dodává, že nově nalezená počítačová chyba by neměla být důsledkem nedávné revize softwaru, kterou byl Boeing u strojů MAX nucen provést poté, co se ukázalo, že jeho předešlá verze byla zodpovědná za dvě fatální nehody těchto letadel, při nichž zemřelo na 346 lidí. Protože je navíc tento úkon prováděn ve chvíli, kdy letadlo stojí pevně na zemi, neměla by mít zjištěná anomálie ani žádný vliv na bezpečnost letu těchto strojů jako takovou.

Společnost vzápětí ujistila, že zjištěný nedostatek odstraní. Jak dlouho jí to potrvá, už ale neřekla. „Provádíme nezbytné úpravy a pracujeme s FAA na předložení těchto změn a pravidelně informujeme naše zákazníky a dodavatele,“ uvedl Boeing pro ABC News. „Naší nejvyšší prioritou je ujistit se, že před tím, než se stroj 737 MAX vrátí zpět do služby, bude bezpečný a bude splňovat všechny požadavky regulátora.“

Právě úspěšně dokončený audit kompletně přepsaného softwaru je základním předpokladem pro zahájení certifikačních letů, na jejichž konci by měl americký úřad pro civilní letectví tyto problematické letouny znovu uschopnit k provozu.

Odřeknuté objednávky, nový šéf i snížený rating

Datum jejich uskutečnění však bylo v minulosti kvůli několika nově objeveným problémům opakovaně odkládáno, což vyústilo v celou řadu zrušených objednávek a dokonce i pozastavení samotné výroby těchto strojů. Jen během třetího čtvrtletí loňského roku se pak čistý zisk Boeingu meziročně propadl o neuvěřitelných 51 procent na 1,17 miliardy dolarů (zhruba 27 miliard korun).

Zdánlivě nekonečná krize tohoto amerického výrobce dopravních letadel navíc těsně před uplynulými Vánocemi stála místo i jejího šéfa Dennise Muilenburga. Na jeho post byl vzápětí dosazen předseda dozorčí rady David Calhoun. A aby toho nebylo málo, během pátku byl Boeingu dokonce společností Fitch Ratings snížen dlouhodobý rating z dosavadního „A“ na „A-“, jak dodává CNN.

