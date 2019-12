Další milník pro Dubaj. Světovou výstavu Expo poprvé v historii uspořádají Arabové

Událostí příštího roku by měla být světová výstava Expo 2020 v Dubaji, do níž první návštěvník vkročí 20. října. Pak bude nový výstavní areál otevřen půl roku až do 10. dubna 2021. Akce je mimořádná tím, že poprvé v historii získala pořadatelství arabská země.

Na rozloze téměř 4,5 kilometru čtverečního se představí vystavovatelé z více než 190 zemí. „Očekává se 25 milionů návštěvníků, z toho 70 procent přijede do Emirátů ze zahraničí,“ uvádí studie publikovaná organizátory.

Jedním ze tří hlavních témat výstavy je mobilita, jíž je věnován tento pavilon ( Autor: Expo 2020 )

Investice za 33 miliard dolarů

Kvůli výstavě se rozšiřuje dubajské metro a upravuje blízké letiště. Dubaj také staví nové futuristické budovy. Celému výstavnímu komplexu bude dominovat kupole Al-Wasl s největší 360stupňovou promítací plochou na světě. V areálu bude fungovat přes 200 restaurací s kuchyněmi z různých koutů světa. Pořadatelé slibují, že každý den se na výstavišti odehraje nejméně 60 speciálních akcí.

V letech 2013 až 2031 mají investice související s přípravou výstavy i s očekávaným následným rozvojem byznysu v Dubaji přesáhnout 33 miliard dolarů. Z toho asi čtvrtina jde na stavební projekty a dálnice. V souvislosti s Expo 2020 vznikne v zemi podle odhadů téměř milion pracovních míst.

V areálu budou k dispozici přes dvě stovky restaurací ( Autor: Expo 2020 )

Výstava má pomoct smíru národů Blízkého východu

Motto výstavy zní: „Connecting Minds, Creating the Future.“ Mezi hlavními tématy má být vedle moderních forem komunikace také udržitelnost, mobilita a obchodní příležitosti. „Název nebyl zvolen náhodně, neboť od této velkolepé akce se očekává nejenom to, že každá země představí svoje nejmodernější technologie, ale že se zároveň vytvoří příležitost pro kontakty mezi státy, které spolu dosud nikdy oficiálně nevedly dialog,“ vysvětluje Michal Prokop z ministerstva průmyslu a obchodu. To se týká také Spojených arabských emirátů a Státu Izrael, který letos v dubnu potvrdil svoji účast na Expo 2020 a v září představil podobu svého pavilonu.

Branou výstavy by podle očekávání pořadatelů mělo projít celkem 25 milionů návštěvníků ( Autor: Expo 2020 )

„S ohledem na skutečnost, že SAE nikdy neuznaly Izrael jako samostatný stát a izraelští občané nesmějí vstoupit na půdu Emirátů, Expo 2020 by mohlo umožnit obrovský posun v normalizaci bilaterálních vztahů mezi mnoha blízkovýchodními státy, například v oblasti turistického ruchu. To by v důsledku usnadnilo aktivity zahraničních firem, včetně těch z České republiky, při nalézání synergií mezi trhy,“ dodává Michal Prokop.

Na výstavě bude mít vlastní pavilon také Česká republika. Příprava české expozice je v gesci ministerstva průmyslu a obchodu. Více informací lze získat na e-mailu scheiner@mpo.cz.

Dalším tématem jsou (nejen obchodní) příležitosti, které dostaly do vínku budovu s průhlednou skleněnou střechou ( Autor: Expo 2020 )