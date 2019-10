CzechInvest vyrazí na start-upovou roadshow do regionů

Věděli jste, že CzechInvest měsíčně vyveze do zahraničí průměrně pět českých start-upů? Naskočte s námi na cestu za úspěchem už 4. listopadu 2019 a poslechněte si několik českých start-upových příběhů od těch, kteří kdysi byli na vašem místě a o expanzi teprve přemýšleli. Získejte tipy a triky, jak na konkurenceschopnou strategii expanze do Londýna, New Yorku, Silicon Valley nebo Singapuru a poučte se ze zkušeností jiných. Taková cesta může být trnitá, každá pomoc se však počítá.

Roadshow přiveze od pondělí 4. listopadu do středy 6. listopadu 2019 do Prahy Plzně, Hradce Králové, Zlína a Brna zahraniční mentory a experty, jako je Brian Frumberg z VentureOut, Grace Sai z Found8, Alfredo Coppola z US Market Access Center a Nayla Attas z Impact Hub Kings Cross. Doprovodí je start-upisté, kteří se pod jejich vedením na svou cestu s cílem najít první zákazníky nebo investora, založit pobočku, najmout místní zaměstnance a zároveň si udržet stále dobrou náladu už vydali a úspěšně po ní kráčí.

Podrobný seznam zastávek roadshow včetně registrace a seznamu jednotlivých speakerů naleznete níže. Vstup na akce je zdarma.

na objednávku Peugeot Rifter Nafta Nafta Manuální Manuální Motor:

1.5 BlueHDI 96kw Výbava:

Active 532 000 Kč

s DPH Detail na objednávku Volkswagen Passat Benzín Benzín Manuální Manuální Motor:

1.5 TSI 110 kW Výbava:

Business 7 264 Kč

s DPH Detail na objednávku Audi Q7 Nafta Nafta Automatická Automatická Motor:

45 TDI quattro 170kW Výbava:

Q7 1 594 710 Kč

s DPH Detail na objednávku Hyundai Santa Fe Benzín Benzín Automatická Automatická Motor:

2.4 GDI e-CVVT 4x4 AT Výbava:

Confidence 794 990 Kč

s DPH Detail na objednávku Audi Q7 Nafta Nafta Automatická Automatická Motor:

45 TDI quattro 170kW Výbava:

Q7 22 968 Kč

s DPH Detail na objednávku Volvo XC60 Nafta Nafta Manuální Manuální Motor:

D3 Výbava:

Momentum 984 777 Kč

s DPH Detail na objednávku Škoda Citigo-e iV Elektromotor Elektromotor Automatická Automatická Motor:

61 kW Výbava:

Style 421 302 Kč

s DPH Detail na objednávku Hyundai i30 Benzín Benzín Manuální Manuální Motor:

1.4i 73 kW Výbava:

Start 294 990 Kč

s DPH Detail na objednávku Kia XCeed Benzín Benzín Manuální Manuální Motor:

1.0 T-GDI/88kW Výbava:

Comfort 455 881 Kč

s DPH Detail na objednávku Škoda Kamiq Benzín Benzín Manuální Manuální Motor:

1.0 TSI/70 kW Výbava:

Ambition 368 505 Kč

s DPH Detail skladem Hyundai Tucson Benzín Benzín Manuální Manuální Motor:

1.6 GDi 97 kW Výbava:

TUCSON 444 990 Kč

s DPH Detail na objednávku Škoda Kodiaq RS Nafta Nafta Automatická Automatická Motor:

2.0 TDI 176 kW 4x4 DSG Výbava:

RS 1 103 908 Kč

s DPH Detail

CzechInvest vyrazí na start-upovou roadshow ( Autor: CzechInvest )