Covid-19 bere Američanům práci. O dávky v nezaměstnanosti v USA žádají další miliony lidí

O podporu v nezaměstnanosti požádalo ve Spojených státech minulý týden zhruba 4,43 milionu lidí. Oznámilo to dnes americké ministerstvo práce. Výsledek znamená mírné zlepšení proti předchozímu týdnu, je ale vyšší, než čekali analytici. Za pět týdnů, tedy od začátku krize, kterou vyvolala pandemie způsobená koronavirem, přišlo v USA o práci už více než 26 milionů lidí.

Počet žádostí v týdnu do 18. dubna je zhruba o 810 tisíc nižší než v týdnu předchozím. Analytici v anketě agentury Reuters očekávali, že o podporu požádá asi 4,2 milionu lidí.

Za posledních pět týdnů zanikla už všechna pracovní místa, která v USA vznikla od listopadu 2009, tedy od doby, kdy americká ekonomika začala po globální finanční krizi opět vytvářet pracovní místa. Američané teď přicházejí o práci zejména proto, že řada firem je nucena kvůli omezujícím opatřením zavřít. Týká se to hlavně služeb, jako jsou restaurace, ale i některých výrobních závodů.

Od poloviny března už přišel o práci jeden z šesti zaměstnaných Američanů. Ekonomové odhadují, že v dubnu by míra nezaměstnanosti mohla vystoupit až na 20 procent a že za celý duben v ekonomice zanikne kolem 25 milionů pracovních míst. V březnu v americké ekonomice zaniklo zhruba 701.000 míst, což bylo nejvíce za 11 let. Míra nezaměstnanosti činila 4,4 procenta.

Údaje o počtu žadatelů o podporu zůstávají vysoké, už třetí týden za sebou se ale počet snížil. To zvyšuje pravděpodobnost, že to nejhorší má už trh práce za sebou. Rekordní byl počet žadatelů v týdnu do 28. března, kdy o podporu požádalo 6,87 milionu lidí.

Za dobu rozkvětu trhu práce, který v USA začal v září 2010 a náhle skončil v únoru letošního roku, americká ekonomika vytvořila zhruba 22 milionů pracovních míst.