Coca-Cola kupuje výrobce balených vod Toma. Prodej nařídil antimonopolní úřad

Coca-Cola působí na českém trhu od roku 1991, na Slovensku od roku 1993. Společná operační jednotka, která vznikla před 11 lety, patří do skupiny Coca-Cola Hellenic operující v 28 zemích Evropy, Asie a Afriky. Její loňský zisk činil 61,6 milionu korun, tržby za prodej zboží pak překročily čtyři miliardy korun, společnost zaměstnávala 966 lidí, jak uvádí ve své výroční zprávě umístěné ve Sbírce listin. V loňském roce podle tiskové zprávy investovala v ČR více než 500 milionů korun do modernizace výrobních linek v pražských Kyjí, mezi lety 2018 a 2021 by její investice měly přesáhnout dvě miliardy korun.



V loňském roce začala nově vyrábět ledové čaje Fuze Tea, stala se také distributorem alkoholických nápojů, mimo jiné Aperolu a Cinzana. V Praze také vyrábí nápoje rostlinného původu AdeZ z mandlí, kokosu nebo obilí, které distribuuje dále do Evropy.