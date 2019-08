Čínský solární boom zpomaluje. Kapacita nových elektráren klesla o polovinu

Autor: CC0 via Pixabay

Fotovoltaická elektrárna, ilustrační foto Autor: CC0 via Pixabay

Čína v první polovině letošního roku zapojila nově do distribuční sítě solární elektrárny o kapacitě produkce 11,4 gigawattu (GW). To je o více než polovinu méně ve srovnání se stejným obdobím loni. Vyplývá to z údajů čínského národního energetického úřadu. Elektřina ze slunce má nyní na celkové instalované kapacitě v zemi podíl deset procent.