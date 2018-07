Čína se zaměřuje na Evropu. Investuje v ní devětkrát víc než v USA

Čína nyní směřuje své přímé zahraniční investice (FDI) mnohem více do Evropy než do Severní Ameriky: v Evropě investuje asi devětkrát více. Uvádí to zpráva nadnárodní právnické společnosti Baker Mackenzie. Nově oznámené čínské fúze a akvizice v Evropě činily v prvním pololetí letošního roku 22 miliard dolarů (488 miliard korun), zatímco v Severní Americe jen 2,5 miliardy dolarů.