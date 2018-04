Čína se dál otevírá světu. Si Ťin-pching slíbil snížení cla na dovoz automobilů

„V letošním roce výrazně snížíme cla na dovoz automobilů. Zároveň zredukujeme cla na některé další produkty,“ uvedl prezident v projevu na podnikatelské konferenci. Čína v roce 2009 vystřídala na postu největšího automobilového trhu světa Spojené státy. Země je důležitým odbytištěm i pro českou automobilku Škoda Auto.

Čína rovněž zvýší limit výše podílu zahraničního investora ve firmě v automobilovém průmyslu. V současnosti smí zahraniční partner vlastnit ve společném podniku na výrobu aut podíl nejvýše 50 procent. Podle prezidenta se tak stane „co nejdříve to bude možné“. Analytici však upozorňují, že představitelé Číny slibují zmírnit omezení, které by umožnilo zahraničním firmám získat majoritní podíl ve společném podniku, nejméně od roku 2013.

Příslib většího otevření automobilového sektoru přichází po pondělní kritice amerického prezidenta Donalda Trumpa, že Čína nadále udržuje cla na dovoz aut ve výši 25 procent, zatímco USA 2,5 procenta. Na svém twitterovém účtu Trump uvedl, že tento vztah s Čínou není volným obchodem, ale „hloupým obchodem“.

Čínský prezident hovořil v době rostoucích obav z obchodní války mezi Spojenými státy a Čínou. Trump nyní kritizuje Čínu za údajné krádeže amerického duševního vlastnictví a hrozí, že uvalí cla na dovoz čínského zboží v hodnotě kolem 150 miliard dolarů (přes tři biliony korun).

Čínský prezident se v dnešním projevu přímo nezmínil o Trumpovi ani o sporech s USA, dotkl se však témat, které jsou předmětem obchodních sporů mezi Washingtonem a Pekingem. Slíbil například, že Peking bude podporovat „normální technologickou výměnu“ a také „chránit zákonná vlastnická práva zahraničních společností“, píše agentura AP.

Analytici ze soukromého sektoru považují projev za předehru, která má pomoci ukončit největší obchodní spor od druhé světové války. Hrozba obchodního sporu vyvolala obavy, že by celosvětové oživení ekonomiky mohlo zpomalit, pokud budou vlády nucené zvyšovat své dovozní bariéry.

Analytik finanční společnosti Everbright Sun Hung Kai Jonas Short upozornil, že trh reagoval na projev Sia pozitivně, protože ho považuje za uvolnění obchodního napětí. Je však obezřetný ohledně možného rozsahu oznámených reforem. „Čína otevírá sektory, kde má již zřetelnou výhodu nebo pevnou kontrolu nad sektorem,“ uvedl Short a upozornil hlavně na čínský bankovní průmysl, který ovládají domácí hráči.

Analytik IHS Markit Rajiv Biswas se domnívá, že Siovi sliby by mohly pomoci zmírnit napětí. „Projev prezidenta Sia by mohl vytvořit velmi dobrou platformu po zahájení dialogu mezi USA a Čínou u WTO a nalezení dohody o právech duševního vlastnictví, která vyřeší obavy USA,“ uvedl Biswas. „To by bylo vítězství pro světový obchodní systém a důležitý krok směrem od propasti rostoucího globálního ochranářství.“

