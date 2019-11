Čínská kina příští rok překonají v tržbách USA. Hollywood z toho může těžit

Čína by v roce 2020 v tržbách z kin měla překonat USA

Čína by v roce 2020 v tržbách z kin měla překonat USA Autor: Profimedia.cz

Čína by se v roce 2020 měla v tržbách kin dostat před USA, a stát se tak největším světovým filmovým trhem. Vyplývá to ze studie společnosti PwC. Pro Hollywood to ale může být dobrá zpráva. Při konkurenci ve formě streamovací služby Netflix je pro něj čínský trh klíčový.