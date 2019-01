Chaos na letištích bude v Evropě pokračovat i v roce 2019

Jen v Německu bylo podle portálu EUclaim zrušeno od začátku roku 2018 do 18. prosince 29 tisíc letů. Chaos a častá zpoždění budou pokračovat i v roce 2019, protože infrastruktura evropských letišť nestačí na vyšší počet letů. Se zrušenými a zpožděnými lety rostou také v rámci Evropy náklady na odškodnění pasažérů, za rok 2018 by to mělo být 800 milionů eur, o rok dříve to bylo 500 milionů eur.