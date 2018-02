ČEZ reaguje na Babiše. Prodeji bulharských aktiv se prý vedení i rada věnovaly měsíce

Podle Kříže však představenstvo i dozorčí rada měly k dispozici všechny informace, včetně shrnutí prověření kupujícího i způsobu financování transakce z jeho strany. „K tomuto se vyjadřoval i dodatečný externí audit zadaný dozorčí radou. Externí posudky rovněž potvrdily vítěznou nabídku jako jasně nejvýhodnější. Nebyly shledány takové pochybnosti, které by mohly vést vedení ČEZ k odmítnutí finančně nejlepší nabídky a eventuálně prodat aktiva za nižší cenu, a tím snížit hodnotu transakce pro naše akcionáře,“ uvedl Kříž.

Majoritním akcionářem největší tuzemské energetické firmy je stát, který drží přes ministerstvo financí zhruba 70 procent akcií. Ekonom a poradce skupiny J&T Michal Šnobr, který je kritikem současného vedení ČEZ, dnes na twitteru uvedl, že Babiš proto může svolat mimořádnou valnou hromadu firmy, vyměnit členy dozorčí rady a ta následně členy představenstva.

Kvůli transakci už rezignovala bulharská ministryně energetiky Temenužka Petkovová, která čelí podezření, že je na vlastníky malé a prakticky neznámé firmy Inercom napojená. Vláda v Sofii oficiálně odmítla, že by do transakce zasahovala. Bulharský premiér Bojko Borisov nařídil o víkendu úřadům, aby prodej zevrubně prověřily.

„Jsem v šoku z toho, co se děje v Bulharsku. Premiér Bojko Borisov navíc uvedl, že celou věc vyšetřují různé orgány. Vůbec té současné situaci nerozumím. Pan generální ředitel ČEZ (Daniel Beneš) by měl vysvětlit dozorčí radě, co se děje,“ řekl dnes Babiš. Beneš ho prý od začátku ubezpečoval, že jde o transparentní proces s jasnou a známou protistranou. Vývoj situace ale podle Babiše vrhá na transakci negativní světlo.

Skupina ČEZ podepsala smlouvu o prodeji svých bulharských aktiv se společností Inercom v pátek. Transakce podléhá schválení bulharského antimonopolního úřadu. Bulharský ekonomický týdeník Kapital napsal, že cena je zhruba 320 milionů eur (8,1 miliardy korun). Z toho 180 milionů eur si má Inercom podle Kapitalu půjčit od dvou nejmenovaných společností.

