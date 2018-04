ČEZ navrhl dividendu 33 korun na akcii. Rozdělit by měl téměř 18 miliard

Výplatu dividendy za rok 2016 ve výši 33 korun na akcii před zdaněním loni akcionáři firmy schválili. Stát jako majoritní vlastník tak získal zhruba 12,4 miliardy korun. Po čtyři roky předtím vyplatila firma akcionářům pokaždé dividendu 40 korun na akcii. Většina analytiků předpokládala dividendu za loňský rok kolem 35 korun na akcii.

„I přesto, že očištěný čistý zisk za rok 2017 na úrovni 20,7 miliardy korun naznačoval, že dividenda by mohla být i ve výši 35 Kč, tak představenstvo zvolilo konzervativnější přístup a navrhuje dividendu ve stejné výši jako loni. To pro nás není překvapení, když jsme stabilní dividendu očekávali. Dnešní zprávu hodnotíme neutrálně,“ uvedl v reakci analytik Fio banky Jan Raška.

Dividenda je hlavním důvodem k investici do akcií ČEZ, řekl František Bostl z poradenské firmy Starteepo. Osobně na tyto akcie nesdílí pozitivní pohled. Energetický sektor se totiž vlivem technologického pokroku, vývoje komoditního trhu a tlakem vlád na ochranu životního prostředí dostává do nepříliš optimistického období. Firmy ze sektoru včetně ČEZ musejí čelit mnoha rizikům, odpisům a konsolidacím, která ohrožují jejich obchodní model i finanční zdraví. „U ČEZ se tak může dividenda opět měnit. Nominálně totiž dividendový výnos již pár let výrazně klesá, a s ním i ceny akcií,“ dodal.

ČEZ je největší česká energetická firma. Majoritním akcionářem je stát, který prostřednictvím ministerstva financí drží zhruba 70 procent akcií společnosti. V poslední době se hovoří o možné transformaci nebo rozdělení společnosti. Záměr má mimo jiné pomoci k rozhodnutí o případné stavbě nového bloku v Jaderné elektrárně Dukovany.

Firma v březnu ohlásila meziroční nárůst čistého zisku o 30 procent na 19 miliard korun. K tomu jí pomohl prodej akcií maďarské společnosti MOL a nárůst výroby jaderných elektráren. Tržby společnosti klesly meziročně o procento na 201,9 miliardy korun. Čistý zisk ČEZ očištěný o mimořádné vlivy, ze kterého se dividenda počítá, pak loni činil 20,7 miliardy korun, meziročně o pět procent více.

