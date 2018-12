Společnost ČEZ Distribuce investuje příští rok do výstavby a rekonstrukce sítí přes 11 miliard korun, je to zhruba stejně jako letos. Mezi nejvýznamnější investice na severu Čech patří výstavba nové rozvodny v průmyslové zóně Triangle. Firma chce v příštích letech dávat více peněz do digitalizace distribuční sítě.