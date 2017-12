Čeští investoři kupují slovinského zbrojaře Arex

„Arex se stane jedním z klíčových aktiv skupiny,“ řekla Klaková. RSBC dosud investovala do nemovitostí, stavby zemědělských farem, rybářství či do technologických start-upů. Společnost dlouhodobě hledá investice do firem mimo Česko a zároveň chce vstoupit do nových odvětví, aby rozložila riziko.

„Při současném vývoji geopolitické situace v Evropě a v některých dalších regionech poroste důraz na modernizaci a připravenost obranných složek účinně zasáhnout při řešení nejrůznějších krizových situací. To vytváří prostor pro další růst již nyní silné poptávky po kvalitních produktech Arexu,“ řekl serveru investiční manažer RSBC Roman Cének.

Arex vznikl před několika desetiletími oddělením z Iskra Pons, strojírenského úseku velké jugoslávské firmy Iskra. Z civilního programu se pak přesunul do vojenského průmyslu. Společnost sídlí na jihovýchodě země, zaměstnává 120 lidí a má obrat zhruba 20 milionů eur (cca půl miliardy korun). Skoro polovinu z toho dělá výroba cvičné plastové munice. Kromě toho vyrábí i nábojové pásy. Do zahraničí míří 90 procent produkce, zejména do USA a západních evropských zemí.

RSBC začala investovat zhruba před dvěma lety a nyní vlastní aktiva přes 100 milionů eur (zhruba 2,6 miliardy Kč). Patří mezi ně například stavitel zemědělských farem Bauer Technics, česká licence realitní franšízy Century 21 a desítky nemovitostí ve větších českých městech. RSBC před dvěma lety vstoupila ve Slovinsku do vinařství Zlati Grič, když vykoupila pohledávky zkrachovalé slovinské banky Probanka. Letos koupila v Česku několik větších obchodů pro rybáře.

Dále čtěte: