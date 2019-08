Českým e-shopům se daří. Téměř polovina má i svoji kamennou pobočku

Nedávná studie Global Payments Trends Reports americké banky JP Morgan také ukazuje, že česká e-commerce je nejrychleji rostoucím trhem v celé Evropě. Prvenství by si podle ní Česko mělo udržet ještě další dva roky.

„Velká většina e-shopů vzniká jako malý nezávislý projekt při zaměstnání. Jeden z důvodů, proč je v Česku tak vysoký počet online obchodů ve srovnání s jinými zeměmi, je nejen jednoduchost při založení obchodu, ale zejména vidina budoucího ekonomického osamostatnění se,“ řekl ředitel společnosti Shoptet Miroslav Uďan.

Až 51,5 procenta provozovatelů e-shopů podle něj připustilo, že je jejich podnikání vedlejší aktivitou, při které mají ještě jiné zaměstnání. Podle průzkumu Shoptetu je přitom pro třetinu provozovatelů jejich e-shop první podnikatelskou zkušeností vůbec. Podle Uďana proto není překvapující, že většina těchto lidí pracuje na svém online obchodě sama bez zaměstnanců. Jde o 37,4 procenta všech českých, tedy více než 41 tisíc e-shopů. S maximálně pěti zaměstnanci si pak vystačí 48,5 procenta obchodníků.

Roboti v maloobchodě: o práci bude přicházet až sedm tisíc lidí ročně

Robotizace, ilustrační foto ( Autor: Shutterstock )

Data Shoptetu dále ukazují, že online obchod zakládají nejčastěji lidé ve věku 26 až 35 let, další nejpočetnější věkovou skupinou jsou lidé do 45 let. Nejvíce podnikatelsky aktivní v online světě jsou lidé v Praze, kde je 36,5 procenta všech obchodů. Nad deset procent e-shopů z celého trhu sídlí ještě v Jihomoravském a Moravskoslezském kraji. Oslovení provozovatelé vidí největší slabiny svého byznysu v marketingu a české legislativě, potýkali se například se zaváděním elektronické evidence tržeb nebo s pravidly pro ochranu osobních údajů.

Tuzemská e-commerce vzrostla podle nových dat JP Morgan meziročně o 16 procent a předstihla větší trhy, jako jsou Británie, Francie a Německa. Za Českem je na druhém místě s 14procentním růstem Itálie a na třetím s 13,5 procentaŠpanělsko. Prvenství si Česko drží i v nakupování přes mobil. Přesto čeští zákazníci v porovnání s jinými zeměmi nejčastěji využívají platby v hotovosti, zejména platby dobírkou nebo při převzetí zásilky.

Poprvé otevřel například kamennou prodejnu i online obchod s módou Zoot, a to v pondělí 26. srpna v pražském obchodním centru Černý Most. Zoot však loni nezvládl financování svého provozu, zadlužil se a dostal do potíží. Letos v lednu požádal insolvenční soud o ochranu před věřiteli. Firma prochází reorganizací, které chce využít k očištění od dluhů, jež dosahují 761 milionů korun.

