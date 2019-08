Českých vlastníků slovenských firem rekordně přibývá

První cesta nové slovenské prezidentky Zuzany Čaputové po nástupu do funkce vedla v červnu tradičně do Prahy. Jednání prezidentů obou zemí byli z české strany přítomni také šéfové resortů průmyslu a obchodu, místního rozvoje, dopravy a obrany.



Jedním z témat, o němž se mluvilo, je vybudování Českého domu v Bratislavě, mimo jiné jako reciprocity Slovenského domu v Soukenické ulici v Praze. Pokud bude Český dům vybudován, mělo by to kromě jiného dále podpořit rozvoj vzájemných obchodních vztahů.