Český startup Dronetag převzal v Helsinkách vesmírného Oscara. Jak se mladým podnikatelům daří prorazit?

Teprve pětadvacetiletý Lukáš Brchl a jeho tým vyhráli se startupem Dronetag vesmírného Oscara. -Tak se říká ocenění Galileo Masters, které si převzali na začátku prosince 2019 ve finských Helsinkách. Firma vyvíjí chytré zařízení a softwarovou platformu, díky kterým bude možné mapovat drony v leteckém provozu. Jak se podniká mladým studentům, kteří se na trh snaží uvést inovaci, na jejichž další vývoj a rozvoj budou moci využít prostředky E-GNNS Akcelerátoru v hodnotě až milion a půl korun českých, například ve formě mentoringu a koučování?

Píše se rok 2018 a skupina studentů se hlásí na Space Application Hackaton kosmického inkubátoru ESA BIC Prague, který je pod správou agentury CzechInvest. Soutěž nabízí mladým lidem příležitost konzultovat s odborníky své podnikatelské nápady a těm nejlepším i budoucí spolupráci. Právě zde přicházejí čtyři studenti Fakulty informačních technologií ČVUT s nápadem na mapování pohybu dronů a v roce 2019 zakládají firmu Dronetag. „Současný problém je ten, že drony nejsou viditelné v mapě leteckého provozu. Proto pracujeme na chytrém zařízení, které je bude monitorovat a zároveň bude schopné komunikovat s ostatními drony i letadly,“ popisuje produkt zakladatel firmy Lukáš Brchl.

Galileo Masters 2019 ( Autor: Galileo Masters 2019 )

Začátek podnikání byl špičkou ledovce

Na začátku se startup potýkal s problémy souvisejícími s technologií samotného produktu i s legislativními překážkami. „V té době žádný podobný produkt na trhu nebyl a neexistovala ještě ani nová legislativa pro drony. Náš projekt i tak vzbuzoval velký zájem, prezentovali jsme ho například na GSA Open Days v rámci festivalu Czech Space Week. Pak jsme se přihlásili do výběrového řízení ESA BIC a k našemu velkému překvapení jsme se do kosmického inkubátoru dostali. Ale to jsme byli ještě na úplném začátku, na špičce ledovce,“ říká o podnikatelských začátcích Brchl.

Nyní je Dronetag v péči inkubátoru ESA BIC Prague. Firma je tak napojená na síť odborníků, kteří jí radí jak po technické, tak po podnikatelské stránce. „Kolegové z ESA BIC Prague nám radí hlavně v otázkách provozu a byznysu. Tím, že pracujeme na vývoji hardwaru i softwaru, je naše cesta komplikovanější. V současnosti ladíme poslední detaily a chystáme se na otestování produktu. Pak samozřejmě přichází na řadu hledání investora,“ dodává Brchl.

Galileo Masters 2019 ( Autor: Galileo Masters 2019 )

Chytrou krabičkou cesta nekončí

A jaké jsou další plány Dronetagu do budoucna? Podle Brchla jejich cesta nekončí jen jednou chytrou krabičkou. Firma má rozpracované různé navazující produkty a chce se propojit například s Řízením letového provozu. „Za šest let, co jsem v oboru, vidím, jak rychle se technologie mění a jak velký mají drony potenciál do budoucna. Takže bych řekl, že si s Dronetagem ještě pár let užijeme,“ uzavírá Brchl.