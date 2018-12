Český KV Final začíná vyrábět v USA, bude dodávat autodíly pro BMW

Zisk zakázky na dodávky ocelových rámů pro stropy automobilů BMW byl důvodem, proč se KV Final rozhodl expandovat do USA a založit tam dceřinou společnost. Ročně půjde podle E15 až o statisíce ocelových dílů. Česká firma je bude dodávat zákazníkovi Grupo Antolin, který pak hotové stropy expeduje přímo do továrny BMW vzdálené jen několik kilometrů.

„V případě takto velkých projektů je nezbytně nutná zákaznická podpora na místě, kdy jsme schopni být do hodiny na výrobní lince našeho zákazníka a poskytnout okamžitou podporu v případě jakýchkoliv komplikací,“ vysvětlil webu hlavní důvod otevření amerického závodu KV Final jeho ředitel Jakub Konečný.

Americká pobočka KV Final bude s českou matkou spolupracovat. Ocelové komponenty se budou lisovat v Česku a pracovníci ve Spartanburgu je budou následně svařovat, brousit a odmašťovat. Firma v továrně rozjíždí výrobu a zároveň nabírá zaměstnance. Celkem jich bude v podniku pracovat 50 a KV Final se nebrání ani najmutí českých odborníků.

KV Final je rodinnou firmou s více než dvacetiletou historií. Specializuje se na výrobu kovových dílů pro automobilový průmysl. Součástky do tlumičů, nerezové koncovky výfuků i díly do střech automobilů vyváží převážně do zahraničí a má i vlastní vývoj. Klíčovými zákazníky jsou Škoda Auto, Volkswagen, Audi, Bentley, Teneco Automotive nebo Grupo Antolin. V loňském roce vzrostly tržby společnosti o 30 procent na téměř 878 milionů korun, hospodaření skončilo podle obchodního rejstříku ziskem 27 milionů.

