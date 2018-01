Český export loni stoupl na 4,2 bilionu. Letos růst zvolní

„Na rok 2018 nelze počítat s dalším významným růstem exportu, protože zcela určitě dojde k dalšímu posilování koruny. Automobilový průmysl jako tradiční tahoun vývozu v tuto chvíli již ve třech skupinách ze šesti (podle členění ČSÚ) zaznamenává stagnaci, či dokonce propad proti roku 2016,“ uvedl místopředseda Asociace exportérů Otto Daněk. Loňský rekordní export zůstane podle něj v dalších letech pravděpodobně nepřekonán.

Nedostatek pracovních sil na trhu práce je podle něj ve skutečnosti ještě mnohem horší, než ukazují statistiky. Ne všechna volná místa jsou totiž deklarována na úřadech práce a navíc část nezaměstnaných se pohybuje v zóně šedé ekonomiky, upozornil. Skutečný počet nezaměstnaných na jedno volné pracovní místo tak odhaduje na 0,7.

Podle hlavní ekonomky Raiffeisenbank Heleny Horské se silná zahraniční poptávka, především sílící německá ekonomika, zaslouží o růst českého exportu i v letošním roce. Nedostatek pracovníků na trhu práce a v mnoha případech už i nedostatečná výrobní kapacita firem ale bude v letošním roce bránit svižnějšímu růstu vývozu, a tudíž celé ekonomiky.

Lodní doprava chřadne. Majitel Českých přístavů investuje stamiliony a doufá v zázrak

„Bohužel ne ve všech firmách se daří zvyšovat produktivitu práce ruku v ruce s růstem personálních nákladů. To vytváří tlak na růst cen výrobků a při očekávaném posilování koruny se bude zhoršovat konkurenceschopnost českých vývozců. Buď se český vývoz přeorientuje na vyšší přidanou hodnotu, nebo zakázek ubude,“ uvedla Horská.

Podle Indexu Exportu měl český vývoz potenciál růstu v prvním letošním čtvrtletí v průměru přes deset procent. Více než 210 tisíc neobsazených míst na trhu práce společně se sezónními faktory ale zbrzdí růst vývozu na úroveň pohybující se spíše okolo pěti procent.

Podle průzkumu mezi exportéry z přelomu roku čeští vývozci hodnotili svou současnou situaci výrazně lépe než dosud, dokonce lépe než v době intervencí. Očekávání exportérů se naopak zhoršilo a propadlo se na roční minimum. „Zhoršení výhledu přisuzuji především nedostatku zaměstnanců na trhu práce a obavě exportérů z dalšího růstu personálních nákladů. Čím dál více exportérů se ptá, jak dlouho bude ještě trvat současný ekonomický boom a kdy přijde obrat,“ dodala Horská. Průzkum také ukázal, že tři čtvrtiny firem plánují letos zvýšit investice do výrobních kapacit.

Pokud by Česká republika přijala euro v kurzu 20 korun za euro, znamenalo by to pro exportéry výpadek bilion korun tržeb, přidané hodnoty a zisku, tvrdí Daněk. Pro stát by to podle něj znamenalo snížení hrubého domácího produktu o 111 miliard korun ročně.

