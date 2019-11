Česku letos patří třetina objemu realitních transakcí v regionu. Největší podíl drží Polsko

„Zaznamenali jsme rostoucí zájem různých zdrojů mezinárodního kapitálu vstoupit na český trh, vedený relativně lepším přístupem ke kvalitním nemovitostem a zdravými investičními ukazateli. Objem investic je omezován limitovanou nabídkou prémiových nemovitostí,“ uvedl ředitel Savills Česká republika Stuart Jordan.

Realitní investice v regionu podle Savills za první tři čtvrtletí dosáhly asi osm miliard eur, což je o 54 procent více než průměr za posledních pět let.

Holanďan na Cihlářce: Komárek nechá přebudovat bývalé papalášské sanatorium

Ze SANOPZ se stane 39 bytů, nová klinika a rehabilitační centrum ( Autor: Archiv )

Historicky byli v regionu nejsilnějšími hráči přeshraniční investoři. „Na těchto trzích tradičně dominovali němečtí, britští a rakouští investoři, kteří představují více než polovinu aktivity. Ovšem za poslední tři roky se podíl německých investorů snížil, zatímco významný příliv byl zaznamenán z Jižní Afriky a Asie, uvádí Savills. Loni to bylo 14, respektive 12 procent.

Tři pětiny realitních investic v regionu v prvním až třetím čtvrtletí směřovaly do kanceláří. Ve stejném období loňského roku to bylo 45 procent. Podíl investic do maloobchodních prostor klesl ze 38 na 16 procent. Průmyslovým halám a skladům patřilo stejně jako loni 13 procent. Podíl objemu transakcí u hotelů vzrostl ze tří na devět procent.

Podíl volných kanceláří v hlavních městech regionu na konci třetího čtvrtletí meziročně klesl o půl procentního bodu na 6,8 procenta. Nejméně to bylo v Praze (4,6 procenta), nejvíce ve Varšavě (8,2 procenta). Před pěti lety byl průměr v hlavních městech střední a východní Evropy 13,8 procenta.

