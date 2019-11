Česko se představilo jako partner veletrhu v Šanghaji

Hned dvě expozice představily nabídku českých podniků na mezinárodním veletrhu China International Import Expo (CIIE 2019), který se uskutečnil počátkem listopadu v Šanghaji. Jde o největší veletrh v Číně zaměřený na import zahraničního zboží a služeb.

Prezentace České republiky, kterou uspořádalo ministerstvo průmyslu a obchodu, koncepčně vycházela z Inovační strategie a nesla se v duchu nově formulované národní hospodářské vize Czech Republic: The Country For The Future. Česko mělo letos na veletrhu status partnerské země. Ten čínská strana udělila celkem patnácti zemím světa – z těch evropských ho vedle České republiky získaly také Francie, Itálie a Řecko.

„V rámci české účasti byly otevřeny dvě expozice, jedna v národní části a jedna v komerční části výstavy. Národní expozice se realizovala na ploše 256 metrů čtverečních pod novým konceptem Czech Republic: The Country For The Future s důrazem na inovativní řešení a unikátní technologie. Představilo se v ní třináct firem z automobilového a leteckého průmyslu, z oborů biotechnologií a nanotechnologií, optiky, laserů či strojírenství,“ popsal českou účast vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Služby na jednom místě poskytovali společně se zástupci ministerstva také pracovníci agentur CzechTrade, CzechTourism a CzechInvest. Prezentoval se také Ústecký kraj a Dům zahraniční spolupráce.

Česká expozice na veletrhu CIIE 2019

Akce byla ideální příležitostí pro firmy, jak oslovit čínský trh nebo tam posílit svou pozici. Export do Číny zatím zůstává výzvou. V posledních pěti letech tam český export vytrvale rostl a loni zaznamenal meziroční nárůst o sedm procent. „Naším cílem je negativní obchodní bilanci měnit podporou českých podniků, včetně malých a středních firem, při jejich vstupu na čínský trh, a to i do dalších oblastí a provincií Číny, které procházejí procesem industrializace,“ uvedla v Šanghaji náměstkyně pro řízení sekce Evropské unie a zahraničního obchodu Martina Tauberová.

Autor pracuje v Odboru řízení exportní strategie a služeb Ministerstva průmyslu a obchodu ČR