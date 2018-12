Česká vybíjená aneb Největší letošní příběhy českého byznysu

Diskuse dočasně skončila nezávazným konstatováním premiéra, že vláda patrně bude usilovat o prodloužení životnosti Dukovan o deset let, což je sice možné, ale šéfka Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) Dana Drábová v polovině roku varovala, že nám hrozí opak, a Evropská komise řeší opatření, které by životnost jaderek naopak zkrátilo, takže Dukovany by končily již v roce 2025.

Situaci komplikuje složitý vztah premiéra Babiše s šéfem ČEZ Danielem Benešem. Babiš usiloval o Benešovo odstavení prakticky až do prezidentských voleb, po nichž se za Beneše jednoznačně postavil jeho osobní přítel Miloš Zeman.

Ještě krátce po nich se odehrála ale kauza prodeje bulharských aktiv ČEZ, kdy soutěž vyhrála nabídkou nejvyšší ceny celkem bezvýznamná firma Inercom. K bulharské vládě, s níž vede naše polostátní energetická firma miliardovou arbitráž, se v té době dosud neobjasněným způsobem dostaly důvěrné informace o obchodu. Bulharský premiér Bojko Borisov v první reakci tvrdil, že je má od českého premiéra, což by se v případě potvrzení rovnalo vážnému trestnému činu a poškození zájmů Česka. Babiš to zapřel a v ČEZ se nakonec únik informací nevyšetřil. Nicméně do té doby časté útoky Babiše na Beneše ustaly a šéf ČEZ bez problémů přežil valnou hromadu i ovládnutí dozorčí rady Babišovými lidmi.

Že by byl klid na práci, se ale říci nedá. Tlak nyní přichází od minoritních akcionářů držících něco přes procento akcií ČEZ, kteří zpochybňují kompetentnost vedení a svolali mimořádnou valnou hromadu, která skončí soudem. Jde o entity spojené se skupinou J&T. I zde lze nalézt vazbu na plány s dostavbou Dukovan a Temelína, a to nejen z pohledu ekonomického, kdy je to evidentně proti zájmu minoritářů.

Kruhy se šíří kolem fakticky nevyhnutelného dělení ČEZ na klasickou část, distribuci a státní jadernou část. Tam je tolik lákadel pro Dana Křetínského a jeho EPH, dříve součást rodiny a dnes jen spřátelenou entitu J&T, že to stojí za trochu rámusu a investovaných korun, když už se ten nápad Benešovi nelíbí a ani se v něm nechce najít.

Trochu to začíná připomínat Pavlem Tykačem motivovaný odchod Martina Romana kvůli dlouhodobé smlouvě o dodávkách mosteckého uhlí do Počerad. Pro podezíravého Babiše je to vše zkrátka podezřelé, a tak do toho zřejmě nechce vrtat, tudíž jádro, vázané na dělení ČEZ, stojí.

Celý text čtěte v aktuálním vydání týdeníku Euro, které vychází 17. prosince. V elektronické verzi ke stažení v App store a na www.alza.cz/euro