Solek Holding v Chile roste. Od příštího roku tam chce stavět 20 fotovoltaických elektráren ročně

Dříve tu pěstovali avokádo, ale místní farmář musel kvůli úbytku vody část stromů porazit. Nahradily je solární panely. Právě zde, na malé rovině mezi kopci u města Cabildo, zhruba sto kilometrů na sever od chilského hlavního města Santiaga, vyrostla fotovoltaická elektrárna Santa Laura. Postavila ji zde loni společnost Solek Holding vedená Zdeňkem Sobotkou.

Sobotka jezdí pravidelně do Chile za byznysem již čtyři roky. Zatímco dříve stavěl jednu či dvě elektrárny za rok, v tuto chvíli jich má rozestavěných již šest. Od příštího roku chce v Chile stavět okolo dvaceti elektráren ročně, každá z nich bude mít výkon od tří do deseti megawattů. Od českého developera je kupují hlavně západní investiční fondy zaměřené na obnovitelné zdroje energie.

Pro Sobotku je to příjemně ziskový byznys. „Jeden megawatt výkonu dnes dokážeme postavit za 700 tisíc dolarů a prodat za 1,05 až 1,1 milionu dolarů. Hrubá marže je zhruba třetinová. Všichni jsou spokojeni, protože investoři budou i tak na provozu elektráren dosahovat výnosu osm až 12 procent ročně“ uvedl šéf Soleku.

Elektřina levnější než z trhu

Instalovaný výkon elektrárny Santa Laura dosahuje tří megawattů. Zatímco v Česku by taková elektrárna vyrobila zhruba tři miliony kilowatthodin za rok, v Chile je to více než dvojnásobek -6,5 milionu. V okolí Santiaga totiž slunce svítí skoro celý rok. Tomu odpovídá i lepší ekonomika provozu. Prodejní cena vyrobené energie se pohybuje mezi 50 a 60 dolary za megawatthodinu, což je pod úrovní tržní ceny elektřiny v Chile. Solární energetika zde dává smysl bez jakýchkoli dotací.

Suché podnebí v okolí Santiaga přináší jiný problém. Všude je prach a výkon zaprášených panelů klesá. Také s tím si manažeři Soleku poradili. Pořídili traktor s dlouhým smetákem, kterým panely několikrát ročně čistí. „Když výkon panelů klesne o šest procent, vyplatí se je očistit. Použití traktoru je oproti ručnímu mytí nejen rychlejší, ale spotřebuje se při něm také třikrát méně vody,“ vyzdvihl přínosy nového řešení šéf stavebního oddělení Soleku Sergio Guzmán Peña.

Úspěšný byznys v Chile: český Solek Holding prodává solární elektrárnu Francouzům

Solární elektrárny v Chile ( Autor: Solek Group )

Hned vedle za plotem vyrůstá druhá elektrárna o stejném výkonu, kterou chce Solek zprovoznit na počátku prosince. Teprve zde si pozorovatel uvědomí, jaký pokrok se ve fotovoltaice za deset let od solárního boomu v Česku odehrál. Běžný solární panel dnes nemá výkon okolo 200 wattů, ale skoro dvojnásobek - 370 wattů. Místní solární panely se automaticky otáčejí, což objem vyrobené elektřiny dále navyšuje.

Solární panely i většina dalších technologií se sem dováží z Číny. Chile doplácí na fakt, že kromě těžby surovin a potravinářství nemá žádný významnější průmysl. Domácího původu tak jsou jen měděné kabely. Část dodávek pochází z Česka - konkrétně plot a zabezpečení elektrárny. U vjezdu do objektu zůstává volná plocha; tady by za pár let chtěl Solek umístit bateriové úložiště energie.

Developer dnes, investor zítra

Solek se stává na jihu Ameriky viditelným hráčem a významným zaměstnavatelem. V kancelářích v patnáctém patře výškové budovy Badajoz Tower v Santiagu zaměstnává pět desítek lidí, dalších šest desítek jich pracuje přímo v terénu. Nastálo zde zatím pracují dva Češi, ale jak firemní šéf Zdeněk Sobotka přiznal, rád by se na rok sám do Santiaga přestěhoval. Chce si zde vychovat regionálního ředitele, který by kromě aktivit v Chile v budoucnu vedl také plánovanou expanzi do Peru, Kolumbie a Argentiny.

Zatím je situace následující: Solek je developer a hotové solární parky prodává finančním investorům, jakými jsou kanadské sdružení CarbonFree, americká Arroyo Energy Group či francouzský Reden. Následně bude zajišťovat údržbu a správu elektráren. Výhledově by však Zdeněk Sobotka chtěl solární parky také vlastnit; založil fond kvalifikovaných investorů, který sdružuje peníze od širšího okruhu zájemců. Jakkoli děsivě mohou působit žhářské útoky v Santiagu, stále platí, že Chile je z pohledu zahraničních investorů bezpečnou a spolehlivou zemí.

Dále čtěte:

Jde to i bez sítě. Český Solek Group chce v Chile prorazit s kombinací fotovoltaiky a baterií

Skupina Solek založila investiční fond, chce z něj financovat výstavbu solárních elektráren

Uspět v Latinské Americe je těžké, spoléhat jen na kvalitu produktů nestačí

Čeští solárníci v Íránu. Solek je na exotických trzích zatím ve ztrátě