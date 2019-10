Česká pošta znovu nabízí bývalý klášter na Smíchově. Požaduje 353 milionů korun

Podrobné informace včetně technické specifikace jsou umístěny na webu České pošty. Minimální cena je snížena proti původní nabídce z roku 2016 zhruba o 120 milionů korun.

O koupi bývalého kláštera se ani letos v září v rámci internetové aukce nikdo nepřihlásil. Pošta o prodej historického objektu usiluje dlouhodobě. Bývalý řeholní dům benediktinek sídlí v sousedství Kinského zahrady v Holečkově ulici. Součástí areálu je původně konventní kostel Zvěstování Páně, lidově zvaný svatého Gabriela.

O areál projevila zájem Praha 5. Její zastupitelé nedávno schválili výzvu, podle níž by se v případě neúspěchu dnešní dražby mělo o jeho získání pokusit ministerstvo kultury nebo hlavní město.

na objednávku Kia XCeed Benzín Benzín Manuální Manuální Motor:

1.0 T-GDI/88kW Výbava:

Comfort 455 881 Kč

s DPH Detail na objednávku Mazda CX-30 Benzín Benzín Manuální Manuální Motor:

2.0 Skyactiv/90 kW Výbava:

Skyaktiv-G 557 653 Kč

s DPH Detail na objednávku Jeep Grand Cherokee Nafta Nafta Automatická Automatická Motor:

3.0 V6 Diesel 140 kW Výbava:

Laredo 1 095 920 Kč

s DPH Detail na objednávku Hyundai Ioniq EV Elektromotor Elektromotor Automatická Automatická Motor:

EV Výbava:

Ultimate 711 322 Kč

s DPH Detail na objednávku BMW M4 Coupé Benzín Benzín Manuální Manuální Motor:

M4 Coupé Výbava:

M4 1 500 590 Kč

s DPH Detail na objednávku Volkswagen Passat Benzín Benzín Manuální Manuální Motor:

1.5 TSI 110 kW Výbava:

Business 7 264 Kč

s DPH Detail skladem Lexus RX Hybrid Hybrid Automatická Automatická Motor:

450h AWD Výbava:

Executive Plus Panoramatic 1 520 000 Kč

s DPH Detail na objednávku Volkswagen Touareg Nafta Nafta Automatická Automatická Motor:

3.0 TDI 210kW 4x4 AT Výbava:

Elegance 1 442 232 Kč

s DPH Detail na objednávku Hyundai i30 kombi Benzín Benzín Manuální Manuální Motor:

1.4i CVVT 73 kW Výbava:

Start 324 990 Kč

s DPH Detail na objednávku Peugeot Rifter Nafta Nafta Manuální Manuální Motor:

1.5 BlueHDI 96kw Výbava:

Active 532 000 Kč

s DPH Detail skladem Lexus NX Hybrid Hybrid Automatická Automatická Motor:

300h AWD Výbava:

Luxury 1 280 000 Kč

s DPH Detail skladem Hyundai Tucson Benzín Benzín Manuální Manuální Motor:

1.6 GDi 97 kW Výbava:

TUCSON 444 990 Kč

s DPH Detail

Holanďan na Cihlářce: Komárek nechá přebudovat bývalé papalášské sanatorium

Ze SANOPZ se stane 39 bytů, nová klinika a rehabilitační centrum ( Autor: Archiv )

Stát zastoupený ministerstvem pošt a telegrafů klášter odkoupil v roce 1919 a zřídil v něm Poštovní úřad šekový, který tu sídlil do roku 1931. Vyklizené prostory získalo Poštovní muzeum. Po druhé světové válce se hlavním uživatelem budovy postupně stala Poštovní poukázková ústředna, později přejmenovaná na VAKUS, který v objektu zůstal do roku 1998. Ve stejném roce se do objektu nastěhovalo Ředitelství pošt Praha, které odešlo krátce po roce 2010. V budově pak zůstala už jen část Poštovního muzea, které ji opustilo koncem roku 2016.

Česká pošta se plánuje během příštích tří let zbavit nepotřebného majetku za zhruba 2,7 miliardy korun.

Čtěte také:

Zemanovci se přestěhovali. Teď sídlí u obchodníka s Hitlerovými hrníčky

Trojnásobně pod cenou. Klausova nadace platí za nájem na Hradčanech 7000 korun

Havlová chce na Hrádečku postavit hotelový resort. Součástí komplexu má být i Havlovo muzeum

Česká pošta čeká na splacení dluhu 3,3 miliardy korun od státu. Propustí až 7000 lidí