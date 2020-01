Česká pošta vypsala tendr na správce informačních technologií. Hodnota zakázky přesahuje 790 milionů

Správce informačních a komunikačních technologií pošta hledá formou takzvaného soutěžního dialogu. „Z důvodu povahy a složitosti poptávaných služeb plyne, že veřejnou zakázku nelze zadat bez projednání možných řešení s potenciálními dodavateli,“ napsala pošta v zadávací dokumentaci.

Zájemci o zakázku musí nejprve doložit doklady prokazující jejich kvalifikaci. V další fázi pošta bude vyjednávat se čtveřicí uchazečů, z jejichž finálních nabídek vybere vítěze. „Celý proces veřejné zakázky bude trvat zhruba jeden rok,“ řekl HN mluvčí pošty Matyáš Vitík.

Vítěz soutěže by měl začít poskytovat poště služby ve druhém až třetím čtvrtletí příštího roku. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou. „Zadavatel předpokládá možnost ukončení nejdříve po uplynutí 48 měsíců ode dne zahájení poskytování služeb outsourcingu,“ uvádí zadávací dokument.

Česká pošta čeká na splacení dluhu 3,3 miliardy korun od státu. Propustí až 7000 lidí

Zleva generální ředitel České pošty Roman Knap, ministr vnitra Jan Hamáček a premiér Andrej Babiš ( Autor: čtk )

Pošta zakázku vypsala 30. prosince. Termín pro podání přihlášek původně stanovila na 3. února, později lhůtu o týden prodloužila. Podle experta na veřejné zakázky Jana Lašmanského, kterého citují dnešní HN, je lhůta pro tak rozsáhlou zakázku napjatá. „Obecně jde o zakázku velmi naddimenzovanou, s velmi přísnou a složitou kvalifikací. Určitě by si tedy zasloužila lhůtu pro přípravu žádosti o účast delší než takřka minimální,“ řekl.

Česká pošta se v roce 2018 dostala do miliardové ztráty. Vedení připravilo plán restrukturalizace, do roku 2021 se chce vrátit k zisku v řádu desítek milionů korun. Zároveň hodlá během šesti let snížit počet pracovních míst o 7000 ze současných 30 tisíc. Nahradí je moderními technologiemi.

