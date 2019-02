Jaký má soutěž Česká Miss v současné době význam? Když se řekne Česká Miss, většina lidí si vybaví hlavně krásné ženy. Naše soutěž má ale daleko hlubší význam. Jedná se o akci s dlouholetou tradicí, která je velmi oblíbená u široké veřejnosti a neustále přitahuje nové účastnice, ale i fanoušky. Soutěž vznikla již roku 2005 a o pět let později se sloučila s druhou soutěží krásy s názvem Miss České republiky. Od té doby prošla několika změnami a momentálně se jedná o významnou značku, která oslavuje ženskou krásu a podporuje mladé ženy v tom, aby dosáhly splnění svých snů.

Jak se soutěž v průběhu let změnila? Řekl bych, že největší změnou prošla v roce 2017, kdy se od základů změnil koncept celé soutěže, kterou jsme nově pojali jako celoroční akci, jež je stoprocentně online a současně více partnerská i charitativní. Na rozdíl od starších ročníků se navíc netočí jen kolem samotného galavečera, ale mapuje celou cestu soutěží, a to včetně toho, co následuje po ní. Už před dvěma lety tak mohli diváci nahlédnout do života finalistek díky seriálu Hledá se Česká Miss, který jsme vysílali na našem webu www.ceskamiss.tv, nebo se díky němu nepřímo účastnit castingů.

Celková realizace takového projektu je určitě náročná. Co všechno obnáší? Jelikož se naše soutěž neustále vyvíjí, každý rok je příprava o něco propracovanější, ale také náročnější. Podílí se na ní mnohočlenný tým organizátorů, kteří se starají o to, aby vše fungovalo tak, jak má. Na jedné straně se jedná o obchodní a technické zabezpečení celé akce, na straně druhé jde o přípravu finalistek a komunikaci s partnery. Kromě toho se soustředíme také na přípravu samotného finále a snažíme se, aby byl závěrečný galavečer dokonalým vyvrcholením celého projektu.

Je tato soutěž opravdu jen o kráse? Krása je do jisté míry opravdu důležitá, rozhodně však není jediným rozhodujícím měřítkem. Finalistka, která získá titul České Miss, by měla být také přirozeně inteligentní a prosazovat zdravý životní styl. Pří jejím výběru musíme myslet na skutečnost, že se stane vzorem pro tisíce dívek, které bude díky sociálním sítím určitým způsobem ovlivňovat. Nemusí se však jednat výhradně o modeling. Spousta soutěžících je úspěšná i mimo přehlídková mola. Mnoho z nich rozšířilo své aktivity například o charitativní a dobročinné projekty.

Co vítězka soutěže Česká Miss získá? Vítězství v dnešní době není pouze o hmotných cenách. Účastnice se naopak snažíme podporovat, aby šly za svými sny bez ohledu na to, zda v soutěži uspějí. Pokud se ovšem probojují do finálové desítky, mají šanci získat velice zajímavé kontrakty. Nová Česká Miss navíc odjede svým vlastním vozem a na všechny vítězky čekají dárky v hodnotě až 2 milióny.

Účast v nejprestižnější české soutěži je ale spojena i s dalšími povinnostmi… Ano, to určitě je. Finalistky České Miss budou v hledáčku českých i zahraničních médií a některé z nich budou také reprezentovat naši zemi na předních světových soutěžích, jako je Miss Universe, Miss Earth a Miss Supranational. Zároveň se stanou významnými influencerkami na sociálních sítích, budou mít možnost začít budovat své kariéry, získat nové zkušenosti a navázat dlouhodobou spolupráci nejen s partnery soutěže.

Jak proběhne finálový galavečer? V současné době o vysílání galavečera České Miss 2019 stále jednáme s celostátní televizí. Nemohu vám tedy prozradit žádné bližší informace. Jisté je zatím jen to, že se nový ročník bude vysílat koncem letošního srpna. Datum bude upřesněno v rámci propagace a reklamní kampaně.

V čem je ročník 2019 jedinečný? Nový ročník se liší především tím, že jsme navázali úzkou spolupráci se Slovenskou Miss Universe a její majitelkou paní Silvií Lakatošovou. Ročník 2019 je tedy po dlouhé době prvním, který se vrací ke kořenům Československého konceptu. České a Slovenské krásky tak mají možnost prosadit se i u našich sousedů.