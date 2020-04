Česká gastronomie žije. Podle průzkumu jí ale dochází dech

I srdcaři už pomalu ztrácejí optimismus. Vydávají z okének, rozvážejí prostřednictvím vlastních zaměstnanců i přes velké rozvážkové služby, ale budoucnost je tak nejistá, že nemají možnost se na ni připravit.

Momentálně to vypadá, že restaurace znovu přivítají hosty ve svých provozovnách 25. května. Ale kolik hostů a za jakých podmínek, to ještě vláda neřekla. Pokud si to s tím otevřením stejně znovu nerozmyslí. Podmínky provozu jsou dosud zcela neznámé. Odhaduje se, že mezi stoly budou muset být alespoň dvoumetrové rozestupy a všichni doufají, že páry, které přijdou společně, nebudou muset sedět tak daleko od sebe.

Personál na place bude mít rukavice a roušky. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch však vyjádřil pevnou naději, že alespoň hosté budou oprávněni při konzumaci jídla a nápojů roušky odložit. Vypadá to, že vláda se svými kroky rozhodla podpořit zážitkovou gastronomii, protože zážitkem bude nepochybně i konzumace piva v hospodě s rouškou na půl žerdi.

Pojďme se ale podívat na to, jak to vypadalo v posledních týdnech podle výzkumu, který mezi svými členy provedla profesní asociace restauratérů APRON. Při čtení ale mějte na paměti, že sdružuje především pražské restauratéry, takže čísla budou odpovídat velkým městům. Situace mimo ně je ale pravděpodobně mnohem horší. Výsledky výzkumu reflektují odpovědi 244 respondentů.

Více než polovina

V nouzovém režimu, tedy prostřednictvím výdejových okének a rozvážky, běží asi polovina podniků. Více než 40 procent restaurací však s vyhlášením nouzového stavu propouštělo zaměstnance, s tím, že třetina na výzkumu zúčastněných podniků propustila více než polovinu svých zaměstnanců. V propouštění budou restaurace nadále pokračovat. Nejčastěji je pracovní poměr ukončován dohodou.

53 procent restauratérů se nepodařilo vyjednat s pronajímateli prostor snížení nájemného, což je stejně bolestivá položka, jako hrazení mezd zaměstnancům, kteří jsou na překážkách a provozovatelé čekají na kompenzaci mezd státem. A konečně 70 procent z nich očekává, že do jednoho roku se dostanou na stejné obraty jako v roce 2019. Pokud jde o toto poslední číslo, zdá se, že nějaký optimismus jim ještě zůstal. Ale spíš je to tak, že naděje umírá poslední.​