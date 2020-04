Česká firma navyšuje výrobu roušek proti koronaviru na trojnásobek. Nabírá desítky zaměstnanců

Firma Batist Medical z Červeného Kostelce na Náchodsku rozšíří výrobu nanoroušek. V současnosti jich vyrábí na dvou linkách měsíčně celkem milion kusů. Od června by firma chtěla produkovat na třech linkách tři miliony nanoroušek měsíčně, uvedl ředitel firmy Batist Tomáš Mertlík. V souvislosti s rozšiřováním výroby společnost přijímá desítky nových zaměstnanců. Těch má firma s miliardovým obratem nyní okolo 350 .

„Rozhodli jsme se zakoupit ještě jednu linku, která bude výkonnější, plně automatická a měla by vyrábět další dva miliony kusů nanoroušek měsíčně. Třetí linka bude dodána v průběhu května, takže během června najedeme na plnou kapacitu třech milionů nanouroušek měsíčně,“ uvedl ředitel Batist Medical Tomáš Mertlík.

Nová linka, která bude umístěna do současných prostor, by měla vyjít na deset až 20 milionů korun. „Ke 150 výrobním dělníkům jsme za poslední dva měsíce přijali dalších 50, převážně souvisejí s výrobou nanoroušek. V souvislosti s novou linkou plánujeme do konce května přijmout dalších asi 20 lidí,“ řekl Mertlík. Cena jednoho kusu nanoroušky je 25 korun bez DPH. Změnu ceny firma neplánuje.

Nová čtyřvrstvá rouška s filtrem z nanovláken chrání proti šíření virové a bakteriální infekce. Díky větší hustotě vláken maska zachycuje i menší částice, než je běžné u standardních ochranných roušek. Maska sice nepředstavuje stoprocentní ochranu nositele, ale výrazně snižuje riziko nákazy koronavirem a její filtrační schopnost je díky vrstvě z nanovláken zesílena.

Nanoroušky z firmy Batist putují i nadále hlavně do nemocnic a dalších zdravotnických zařízení, ale postupně se zvyšuje počet směřující k veřejnosti. V současnosti je běžně dostupná asi čtvrtina produkce nanoroušek. Firma po ČR otevřela několik automatů na nanoroušky, zdarma rozdává zhruba 10 tisíc kusů týdně domovům pro seniory.

„Pokračujeme v dalším vývoji nanovrstvé membrány s cílem prodloužit její životnost, která je asi osm hodin. Zabýváme se také novým typem nanoroušky, která by mohla konkurovat respirátorům. Předpokládáme, že bychom něco takového mohli nabídnout ještě letos,“ řekl Mertlík.

Batist Medical je distributorem a výrobcem obvazových materiálů, operačních setů a dalšího zdravotnického materiálu, část produkce je vyrobena v Asii, třeba respirátory, běžné ústenky, rukavice, brýle nebo obličejové štíty. Firma dodává na trh týdně asi půl milionů respirátorů, stejný počet běžných roušek, rukavic, zhruba po 100 tisíci kusech brýlí, štítů a 20 tisíc kusů ochranných obleků. Českých nanoroušek firma dodává na trh okolo 250 tisíc kusů týdně. Firma Batist dodávala ústenky z Číny ještě před spuštěním výroby nanoroušek, a to milion kusů měsíčně.