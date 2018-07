Češi už na MS prosázeli dvě miliardy. Bookmakeři favorizují Brazílii

„Aktuálně máme náběry 850 milionů korun. Do konce zbývá osm zápasů, vypadá to, že plánovaná miliarda skutečně padne. Zvlášť, když čtvrtfinálové zápasy mají své favority, protože se do poslední osmičky dostali outsideři jako Rusko nebo Švédsko. Nehrozí tak, že by na vyrovnané dvojice klienti sázeli mnohem opatrněji,“ uvedl mluvčí Tipsportu Jiří Hadrava.

I díky tomu, že se do čtvrtfinále dostaly překvapivé týmy, to podle něj vypadá, že šampionát bude pro Tipsport úspěšný. „Překvapivých výsledků bylo přece jen hodně,“ podotkl Hadrava. Největším překvapením turnaje byla zřejmě prohra úřadujících šampionů z Německa s Jižní Koreou (0:2) a s tím spojené vyřazení Německa ještě před začátkem vyřazovacích bojů. Nečekalo se ani vyřazení Španělska domácím Ruskem (1:2 po penaltách).

Také Fortuna zatím přijala sázky za 850 milionů korun. „V souladu s očekáváním se tak už nyní stalo mistrovství světa rekordní událostí v historii Fortuny. Konečné vklady se budou pohybovat za hranicí jedné miliardy korun,“ doplnil mluvčí společnosti Petr Šrain. Celkový triumf Brazílie podle něj tipuje 45 procent sázkařů.

U Fortuny přibyla další téměř milionová výhra. Sázkař věřil úternímu vítězství Švédska se Švýcarskem (1:0). Vsadil 400 tisíc korun a při kurzu 3,3:1 vyhrál 920 tisíc čistého. Nejvyšší výhra 1,17 milionu korun patří sázkaři, který vsadil 180 tisíc korun na výhru Mexika nad Německem (1:0). Další sázkař správně věřil remíze Argentiny s Islandem v kurzu 5,1:1. Vsadil 250 tisíc korun a vyhrál 1,03 milionu. Další milionová výhra patří klientovi, který vsadil 560 tisíc korun na výhru Polska nad Japonskem (1:0) v posledním zápase základní skupiny. Vyhrál 1,01 milionu čistého. Naopak v Tipsportu jeden sázkař milion korun prohrál. Nesprávně věřil ve vítězství Německa nad Jižní Koreou (0:2).

Sázky u Chance dosáhly 170 milionů korun. „Nejsázenějším zápasem je duel Dánsko - Chorvatsko (1:2 po penaltách) s 9,2 milionu korun,“ dodala mluvčí Chance Markéta Světlíková.

Tipsport, Fortuna a Chance přijaly dohromady sázky za 1,87 miliardy korun. Podíl těchto firem na trhu kurzových sázek loni podle odhadů činil 92 procent. Ostatní společnosti absolutní hodnotu většinou nezveřejňují, dá se však předpokládat, že celkové sázky dosáhly zhruba dvou miliard korun. Sázkové kanceláře odhadují celkové sázky 2,4 miliardy korun. Tím by byl dosavadní rekord z Eura 2016 ve Francii překonán o 500 milionů korun.

Kurzy na celkové vítězství Země Tipsport a Chance Fortuna SazkaBet SynotTip Brazílie 3,9:1 3,9:1 3,6:1 3,5:1 Francie 5,2:1 5:1 5,25:1 4,8:1 Anglie 5,5:1 5,5:1 5:1 4,8:1 Belgie 7:1 7,2:1 6,5:1 6,3:1 Chorvatsko 7,5:1 7,5:1 7,5:1 6,3:1 Uruguay 17:1 17:1 17:1 16:1 Rusko 24:1 23:1 21:1 20:1 Švédsko 30:1 30:1 21:1 25:1

Čtvrtfinále se hraje v pátek a sobotu. Bookmakeři nejvíce věří postupu Anglie proti Švédsku (1,39:1). I v dalších soubojích vidí favority poměrně jasně. Francie by měla vyřadit Uruguay (1,46:1), Chorvatsko domácí Rusy (1,56:1) a Brazílie by si měla poradit s Belgií (1,59:1).

Jasným favoritem na korunu krále střelců je podle bookmakerů stále Angličan Harry Kane (1,25:1), který zatím vstřelil šest gólů. Následují Belgičan Romelu Lukaku (12:1), Francouz Kylian Mbappé (15:1) a Brazilec Neymar (22:1).

Semifinále je na programu příští úterý a středu. Finále se hraje v neděli 15. července od 17:00 v moskevských Lužnikách. O den dříve se od 16:00 v Petrohradě utkají poražení semifinalisté v souboji o třetí místo.

