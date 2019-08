Češi podnikající v oboru HORECA se představí společně v New Jersey i v Paříži

České firmy dodávají své zboží a služby do segmentu HORECA napříč všemi dílčími obory. Vstupovat na nové trhy jim pomáhá také agentura CzechTrade prostřednictvím sítě více než 50 kanceláří po celém světě. Široká nabídka služeb je určena jak firmám bez exportních zkušeností, tak i těm, které se mezinárodnímu obchodu věnují již delší dobu.

Zahraniční kanceláře ve svých službách vycházejí vstříc individuálním potřebám každé firmy a služby „šijí na míru“ konkrétnímu klientovi. K nejžádanějším patří průzkum trhu, vyhledání a ověření obchodních kontaktů, ověření zájmu o spolupráci, prověření bonity zahraniční firmy a organizace obchodního jednání. Zorganizovat lze též individuální prezentace v zahraničí či incomingové mise.

Pro české firmy, které spadají do segmentu HORECA, letos připravila agentura CzechTrade pomoc v podobě podpory účasti na 15 veletrzích zaměřených na tento obor.

K lákavým a velmi úspěšným patří třeba Hotelex v Číně nebo rakouský Alles für den Gast Herbst. Následují tipy na některé nejzajímavější akce v nadcházejících měsících. Takříkajíc Rolls-Royce mezi designovými veletrhy je Maison & Objet v Paříži. Jde o přehlídku toho nejlepšího v oblasti inte-riérového designu a vybavení pro domácnost. Událost je tak dobrou příležitostí pro výrobce dekorací, hraček, módy, módních doplňků včetně bižuterie a šperků.

Co spadá pod pojem HORECA Do tohoto sektoru ekonomiky patří mnoho forem byznysu. Zejména ty, které se vážou na turismus a restaurační služby. Spadá sem tedy nejen hotelnictví, restaurace, kavárny, bary, pivnice či kluby nebo catering, ale také interiérový design a nábytek, stolní nádobí, sklo či jiné designové produkty.

Díky zařazení akce do projektu Design pro konkurenceschopnost mívá na ní solidní zastoupení Česká republika. V současnosti právě vrcholí přípravy účasti deseti českých firem a designérů na podzimní edici veletrhu, která se bude konat od 6. do 10. září.

CzechTrade připravuje také společnou českou účast na veletrhu KosherFest, který se bude konat v americkém New Jersey 12. a 13. listopadu. Jde o nejvýznamnější akci v USA v oboru potravin a nápojů s kosher certifikací. Spojené státy jsou spolu s Izrae¬lem největším trhem pro tyto potraviny. V USA se zájem o ně koncentruje zejména do regionu, kde se veletrh pořádá, tedy do New Jersey a New Yorku.

Účast na největším světovém veletrhu spotřebního zboží a designu Ambiente ve Frankfurtu nad Mohanem v Německu podporuje CzechTrade každoročně v rámci projektu NOVUMM. Firma, která splní podmínky projektu, může získat podporu ve formě přímého nákupu plochy, registrace, technických přívodů až do výše 80 tisíc korun. Letošního ročníku se v únoru účastnilo 16 českých firem. Připravuje se ale už účast na další ročník, který se bude konat příští rok od 7. do 11. února. Akvizice již probíhá a zájem firem je velký.

Další ročník největšího oborového veletrhu Hotelex se bude konat v čínské Šanghaji příští rok od

29. března do 1. dubna. Akce se na ploše 220 tisíc metrů čtverečních účastní 2500 vystavovatelů a navštěvuje ji pravidelně více než 140 tisíc profesionálů z řad nákupčích hotelových řetězců, barů, restaurací, obchodních agentů, distributorů, návrhářů, developerů a dalších. Během celého veletrhu budou moci české firmy