Češi jsou do bydlení ochotni investovat 2,3 milionu korun, ukazuje průzkum

Zhruba 2,3 milionu korun je připraven investovat do svého bydlení průměrný Čech. Částka je při současných cenách nemovitostí ale tak nízká, že odpovídající bydlení by si mohla dovolit necelá pětina lidí, kteří ho hledají. Vyplývá to z výsledků průzkumu realitního serveru Bezrealitky.cz, který vypracovala agentura STEM/MARK na vzorku více než 1000 respondentů.