Cena lithia loni propadla o třetinu. Čínský těžař má problémy, nezvládá platit dluhy

Loňský pád ceny uhličitanu lithného o 30 procent, který byl způsobem otevíráním nových dolů a také zprávami o ukončení dotací elektromobilů čínské vlády, jež se nakonec nepotvrdily, působí velké problémy společnosti Tianqi Lithium, která prakticky ovládá polovinu produkce lithia na světě.

Tento lehký kov, jež dobře vede elektřinu, je klíčovou komoditou pro rozvoj elektromobility a akumulace energie z obnovitelných zdrojů. Čínská firma má problémy splácet úvěr ve výši 3,5 miliardy dolarů (80 miliard korun) od banky Citic, napsaly Financial Times.

Peníze použila firma pro agresivní zahraniční expanzi. V květnu 2018 koupila 24procentní podíl v chilské těžařské firmě SQM. Tianqi získala na burze v Šen-čenu v prosinci při úpisu akcií 2,93 miliardy jüanů (10 miliard korun), což je výrazně méně, než je potřeba na splácení dluhů. Do listopadu má firma splatit bance Citic splátku ve výši 2,2 miliardy dolarů (50 miliard korun).

Špatné rozhodnutí v době lithiové horečky

„Bylo to špatné rozhodnutí v době lithiové bubliny,“ řekl analytik poradenské firmy Global Lithium Joe Lowry k nákupu podílu v chilské firmě. Na druhou stranu ale míní, že čínská vláda tuto společnost nenechá padnout.

„Znamenalo by to, že by se Čína zbavila poloviny dodávek této kritické suroviny, což by poškodilo i samotnou Čínu,“ doplnil.

Firma vlastní také 51procentní podíl v největším australském lithiovém dolu Greenbushes a postavila továrnu na výrobu hydroxidu lithného u Perthu. Své finanční kondici prý věnuje velkou pozornost.

Ratingová agentura Moody´s v prosinci snížila firmě rating na B1 z Ba3, protože panuje nejistota ohledně její schopnosti splácet úvěry. Čtyřicet procent akcií firmy ovládají zakladatel firmy Ťiang Wej-pching, jeho manželka a zeť.

