ČD Cargo nakupuje. Od Bombardieru chce 54 lokomotiv

„Nová lokomotiva Traxx MS3 bude nejmodernější v naší flotile. Podpoří naši mezinárodní obchodní strategii a bude plně interoperabilní jak na domácím trhu, tak v sousedních zemích,“ řekl k transakci Ivan Bednárik, předseda představenstva ČD Cargo.

Lokomotiva Traxx MS3 je jedinou multi-systémovou lokomotivou na trhu s funkcí Last Mile, která jí umožňuje snadno překlenout neelektrifikované tratě nacházející se v přístavech nebo nákladních terminálech. Tato nová vícesystémová lokomotiva bude také vybavena nejnovější verzí evropského systému řízení vlaků Baseline 3, který zajistí bezproblémový provoz.

„Díky tomuto úspěchu v České republice vstupuje naše nová lokomotiva na trh střední, východní a jihovýchodní Evropy,“ řekl Michael Fohrer, prezident společnosti Bombardier pro středí a východní Evropu, Rusko, Izrael a Čínu.

Zpátky na koleje. Česko se vrací k nákladní vlakové dopravě

Cena kontraktu zatím nebyla zveřejněna, ale když Bombardier uzavíral vloni kontrakt na podobné množství lokomotiv s firmou TX Logistik, vycházela cena jedné na zhruba 160 milionů korun. Český kontrakt by tak mohl mít hodnotu až 8,6 miliardy, pokud se ČD Cargo rozhodne nakoupit všech 54 kusů.

Nový typ lokomotivy je pro Bombardier komerčním úspěchem, po světě jich firma prodala již 2250. ČD Cargo jejich nákupem posiluje svou expanzi na zahraniční trhy. Chce je využít na Slovensku, v Německu, Rakousku, Polsku a Maďarsku a zároveň rozšířit svůj vliv ve Slovinsku a Chorvatsku.

Firma ovšem nenakupuje jen Bombardiery. Na přelomu letošního a příštího roku plánuje zařadit do provozu čtyři stroje Vectron, které doplní osm již pořízených strojů této značky. První dodávku Traxx MS3 pak dopravce dostane v letech 2019 a 2020.

Zpoždění na rychlotrati. Projekty vysokorychlostních železnic mají potíže

Lokomotivy budou do Česka dodány z německého Kasselu, Bombardier má však svůj závod i v Česku, konkrétně v České Lípě. Zaměstnává tam přes tisíc lidí a patří k nejvýznamnějším zaměstnavatelům ve svém oboru v zemi. Na světě je pak firma lídrem trhu kolejových vozidel.

Společnost ČD Cargo loni vykázala čistý zisk 743 milionů korun. Je to o 192 milionů korun méně než v předchozím roce. Nižší příjmy byly podle společnosti způsobeny především investicemi do nákupu nových lokomotiv a nákladních vozů. Naopak úspěšně pokračovala expanze na zahraniční trhy, zejména pak do Polska, Maďarska či Rumunska. Mírně vzrostl i objem přepraveného zboží o 0,6 milionu tun na 66,1 milionu tun. K růstu přispěla zejména přeprava zboží v zahraničí a rovněž prodlužování vzdáleností nákladní dopravy.

Přečtěte si také: