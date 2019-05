Cardif rozšiřuje pojištění schopnosti splácet i na „ošetřovačku“ v rodině

Pojišťovna BNP Paribas Cardif inovovala pojištění schopnosti splácet, které usnadňuje splácení úvěrů a dalších závazků v případě složitých životních událostí. Nově - a jako první v Česku - pomáhá i v případech, kdy pojištěný pečuje o člena rodiny.

Standardní pojištění schopnosti splácet se vztahuje pro případy pracovní neschopnosti, hospitalizace, ztráty zaměstnání, invalidity či úmrtí, nyní Cardif rozšiřuje produkt i na „ošetřovačku“ člena rodiny. Pojištění kryje již první splátku a prodlužuje dobu plnění až na 12 splátek. Ošetřovaným může být partner, děti, sourozenci nebo rodiče, a to jak pojištěného, tak i jeho partnera. Ošetřovat může přímo pojištěný nebo jeho partner. Stačí potvrzení, že se ošetřovaný o sebe nedokáže sám postarat a u ošetřujícího musí kvůli nastalé situaci dojít k výpadku jeho pravidelného příjmu. „Pojištění schopnosti splácet je náš vlajkový produkt, který si za dobu svého fungování získal již velkou oblibu a my jej neustále vylepšujeme. Nyní přinášíme další inovace a například s pojištěním ošetřování člena rodiny přicházíme jako první na trhu u tohoto typu pojištění. Aby pojištění přinášelo našim klientům ještě lepší službu, výrazně jsme omezili také výluky tohoto pojištění. Chceme totiž nabízet pojištění dostupné pro co největší množství lidí,“ říká Martin Steiner, obchodní ředitel BNP Paribas Cardif Pojišťovny.

Pojišťovna v tomto směru prozatím spolupracuje s Moneta Money Bank, plnění u tohoto produktu probíhá již od první splátky a může trvat až 12 měsíců. Lze ho sjednat jak ke stávajícímu, tak nově založenému úvěru. Nejčastěji lidé tento typ pojištění využívají k hypotéce, ale sjednat ho lze i k osobní půjčce, úvěru na splátky, kreditní kartě, kontokorentům, automobilovému leasingu, podnikatelským půjčkám, mikropůjčkám či Peer2Peer půjčkám.