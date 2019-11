BusinessInfo.cz: V bývalé mlékárně vyrábějí „přátelskou kyselinu“

Dvoutisícová obec Dolní Dobrouč ležící v podhůří Orlických hor patří již tři desetiletí k významným centrům tuzemského výzkumu a zároveň exportu vyspělých technologií. Na podnikatelskou mapu se dostala díky Vladimíru Velebnému. Ten v objektu bývalé dobroučské mlékárny vyrábí jednu z klíčových surovin současného farmaceutického a kosmetického průmyslu – kyselinu hyaluronovou. Společnost Contipro, kterou založil, patří v oboru k významným světovým hráčům.

Předtím, než několik měsíců po pádu socialismu v Česku založil firmu, pracoval Vladimír Velebný 18 let na lékařské fakultě v Hradci Králové jako asistent a studoval různé složky takzvaného pojiva. Zejména elastin, ale také kolagen a kyselinu hyaluronovou. „Při sledování literatury jsem si všimnul, že narůstá počet patentů, které se zabývají produkcí kyseliny hyaluronové a její aplikací zejména v kosmetice. To byl jasný signál, že firmy uvažují o její průmyslové aplikaci a co nevidět zahájí výrobu,“ popisuje Vladimír Velebný, co předcházelo jeho podnikatelské dráze.

Protože kyselinu a její funkci zejména v kůži studoval, a tudíž měl dostatek znalostí o jejích vlastnostech i přípravě a případně i výrobě, začal promýšlet různé medicínské aplikace, kde by bylo možné kyselinu použít.

Začínal s kuchyňským robotem

Start podnikání v období, kdy končila řada národních a státních podniků, a živelně začínalo vznikat množství nových firem, nebyl snadný. Nejdříve začal Velebný s výrobou výživových doplňků pro sportovce s pomocí obyčejného kuchyňského robotu, později se vypracoval až na dodavatele pro kosmetický a nakonec i farmaceutický průmysl. Musel dokázat přesvědčit nákupčí kosmetických firem, kterým šlo nejenom o cenu, ale hlavně o kvalitu suroviny, že dobroučská společnost je dodavatelem kvalitní kyseliny a že kvalitu je schopna udržovat pro všechny dodávky. „To byla skutečně obrovská výzva. Náhled na kvalitu produktů pocházejících z tehdejšího Československa byl tristní,“ podotýká zakladatel společnosti Contipro.

V první světové pětce

Většinu své produkce, zhruba 51 procent, vyváží Contipro do zemí západní Evropy, 20 procent pak do USA a Kanady, 20 procent do zemí Jihovýchodní Asie, kde patří k největším zákazníkům zejména Jižní Korea, Japonsko, Čína, Taiwan a Thajsko. Asi pět procent jde na tuzemský trh a zbytek do dalších oblastí světa, kde společnost prodává na všech pěti světadílech.

V segmentu kyseliny jako suroviny patří česká společnost mezi tři až pět největších producentů na světě. V současné době má firma 247 zaměstnanců a její tržby za vlastní produkty a služby činily v loňském roce 801 milionů korun. Každý rok společnost uvádí na trh tři nové výrobky. Letos plánuje svůj standard výrazně překonat. Na trh už uvedla tři přípravky pro aplikaci v kosmetice a jeden pro užití ve veterinářství. Další tři výrobky ještě připravuje.