Buffett znovu posílil v Applu. Koupil dalších pět procent akcií

Firma oficiálně rozhodnutí o investicích nekomentuje. Ve druhém čtvrtletí Berkshire za nákup akcií utratila 6,08 miliardy dolarů (138 miliard korun).

Berkshire uvedl, že jeho podíl v Applu se zvýšil o pět procent a jeho hodnota je nyní zhruba 47 miliard dolarů. Tržní hodnota Applu minulý týden překonala hranici jednoho bilionu dolarů a Berkshire vlastní zhruba pět procent akcií Applu.

Buffett, kterému bude na konci srpna 88 let, často kupuje akcie ve firmách, když nemůže nalézt celou firmu, kterou by přidal do stáje Berskhire. V té je nyní více než 90 společností z oblasti pojišťovnictví, energetiky, potravinářství, maloobchodu, průmyslu, železnice a dalších sektorů.

Počet akcií ve firmě Goldman Sachs zvýšil Berkshire o 21 procent a v Tevě o sedm procent. Podíl Berkshire ve firmách obvykle nepřesáhne deset procent. Výjimkami jsou dlouhodobé investice do American Express a dialyzační firmy DaVita.

Zpráva ukázala, že firma Berkshire ve čtvrtletí zvýšila podíly ve firmách Axalta Coating Systems, Bank of New York Mellon, Delta Air Lines, General Motors, Liberty Global, Southwest Airlines a US Bancorp. Naopak její podíl klesl v American Airlines Group, Charter Communications, Phillips 66, United Continental Holdings a Wells Fargo & Co., napsaly agentura AP a Reuters.

