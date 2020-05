Budování 5G sítí má nečekaného vítěze, je jím švédský Ericsson

Geopolitické soupeření mezi USA a Čínou má za následek komplikovanou pozici čínských firem Huawei a ZTE při ucházení se o veřejné zakázky na výstavbu 5G sítí. Američané naléhají na své partnery ze západní Evropy, aby čínské firmy nepouštěli k budování strategické infrastruktury. Na celé situaci vydělává švédská firma Eriscsson, která díky své neutralitě sklízí úspěch i třeba v Číně.

Eriscsson má v současné době podepsaných 90 dohod o spolupráci s mobilními operátory po celém světě. V poslední době například Ericsson spustil komerční 5G síť v Maďarsku, byl představen jako hlavní dodavatel výstavby mobilního operátora Orange ve Francii nebo oznámil 11procentní podíl na zakázce v Číně ve spolupráci s mobilním operátorem China Mobile – zbytek připadlo místním firmám Huawei a ZTE.

„V Číně Ericsson disponuje neutrálním politickým významem a daří se mu tak tak získávat kontrakty na budování 5G sítě od všech tří čínských mobilních operátorů, kteří nechtějí být závislí pouze na Huawei,“ uvedl Xiaomeng Lu z konzultační společnosti Access Partnership pro americký portál Newsweek.

Know how švédské firmy spočívá ve využití stávající telekomunikační infrastruktury, kterou pomocí softwarových a dalších nástrojů upravuje tak, aby ji bylo možné využít i na provozování 5G sítí. Zároveň je Ericsson schopen plnit roli subdodavatele, jako je tomu právě i při spolupráci s China Mobile. V současné době se Ericsson podílí na výstavbě 30 sítí typu 5G na čtyřech kontinentech.

Konzultační společnost International Data Corporation předpokládá, že do roku 2023 by mohlo být k sítím 5G připojených přes miliardu zákazníků. Tento odhad však může být ohrožen koronakrizí. Potvrzuje to například Martin Bouygues, ředitel francouzského poskytovatele mobilních sítí Bouygeus, který říká, že budování 5G sítě by nemělo být v současné době prioritou pro francouzskou vládu. Bouygeus tvrdí, že je v současné době lepší pracovat na zlepšení 4G sítě, jelikož pořádné využití pro 5G síť bude dostupné až kolem roku 2023.

V České republice v současné době probíhají teprve neveřejné testy 5G sítí. I to však vyvolalo mezi některými českými občany nesouhlas. Konkrétně v Jeseníku se strhla vlna nevole kvůli obavám ze zdravotních dopadů. Česko však není žádnou výjimkou. Kvůli podezření, že 5G síť souvisí se šířením koronaviru, bylo letos v dubnu ve Velké Británii podpáleno 77 vysílacích věží.