Brusel zvažuje dočasný zákaz technologií rozpoznávání obličeje. Google souhlasí, Microsoft je proti

Dočasný zákaz by podle bruselských úředníků měl vést k posílení práv na ochranu soukromí a údajů. Návrh počítá s tím, že by měl platit až pět let. Šéf společnosti Google Sundar Pichai ho vnímá jako dobře načasovaný. „Domnívám se, že je důležité, aby se s tím (rozpoznáváním obličeje) vlády a regulátoři vypořádali dříve než později a vytvořili právní rámec,“ citovala agentura Reuters Pichaie. „Je na vládách, aby určili směr pro používání těchto technologií,“ doplnil.

S názorem svého konkurenta nesouhlasí prezident Microsoftu Brad Smith. Brusel podle něj reaguje přehnaně a je nejprve nutné identifikovat konkrétní problémy. Zdůraznil také přínosy technologie, například při hledání pohřešovaných dětí. „Opravdu se zdráhám říci, zabraňme lidem používat technologie tak, aby se rodiny mohly znovu spojit,“ řekl Smith stanici NPR.

Není to poprvé, co Microsoft použil podobné argumenty. Když loni skupina lidskoprávních organizací žádala technologické společnosti, aby neprodávaly tyto technologie vládám, Smith tvrdil, že by to bylo z humanitárního hlediska kruté. Jako příklad použil užití technologie při výzkumu vzácných chorob. „Proč bychom měli bránit vládě identifikovat pacienty, kteří potřebují lékařskou pomoc,“ položil si tehdy Smith řečnickou otázku.

Policie ve službách Amazonu: strážníci propagují Bezosovy kamery

Agentura Reuters přitom připomíná, že Evropská unie opět postupuje diametrálně odlišně než Spojené státy, odkud pochází většina technologických firem. V USA k regulaci nových technologií přistupují na lokální úrovni města. Proti chování některých společností vystupuje například San Francisco, kde vznikl nový regulační úřad. „Tento úřad bude moci snížit míru bezohlednosti, s níž jsme se setkali dříve,“ řekl za vedení města Norman Yee.

Bílý dům ovšem s tímto přístupem nesouhlasí a považuje ho za přehnaný. Administrativa Donalda Trumpa chce nechat inovacím a novým technologiím volný průběh, tak aby pokrok nebyl zpomalen.

