Brusel pokračuje v tažení proti technologickým gigantům, na řadu přichází Amazon

Evropská komisařka Margaret Vestager pokračuje ve vyšetřování amerických technologických firem. Už před třemi lety rozhodla o pěti miliardové pokutě pro společnost Alphabet (provozuje mj. internetový vyhledávač Google) – finanční trest si vysloužila kvůli dominantnímu postavení na trhu. Pro podobný prohřešek je prověřován i americký Amazon, rozhodnuto o závěrech vyšetřování by podle zdrojů blízkých komisi mělo být do začátku letních prázdnin.

Google se porušení antimonopolních pravidel dopustil u operačního systému Android, na kterém funguje většina současných chytrých telefonů. Při prvním zapnutí dlouhá léta byl jako jediný doporučený vyhledávač nabízen právě Google, což podle Vestager a bruselských úředníků znamená zneužití postavení na trhu. Za prohřešek proti evropským zákonům si Google odnesl pokutu ve výši pěti miliard eur a povinnost napravit monopolní situaci.

Teď podobné hrozbě čelí i další americký gigant na poli internetových technologií – Amazon. Společnost založená Jeffem Bezosem se zaměřuje zejména na online prodej celé řady produktů, jedná se o zboží od spotřebitelské elektroniky, přes hygienické potřeby až k dětským hračkám. Amazon provozuje také platformu Marketplace, přes kterou mohou svoje zboží nabízet také další eshopy.

Podstatná část prodaného zboží se odehrává přes „doporučující“ systém. V praxi to funguje tak, že si například přidáte do košíku nový mobilní telefon a algoritmus webu vám při uzavírání objednávky nabídne doplňující zboží – například sluchátka, nebo ochranný obal. Tímto způsobem tak Amazon dosahuje vyšších tržeb díky znalosti zákaznického chování.

A právě zde přichází problém, na který naráží dánská eurokomisařka Vestager. Jelikož Amazon provozuje celý prodejní systém a zároveň do něj dodává i své výrobky (například čtečky knih), nachází se ve svízelné situaci. Podle některých „třetích stran“, tedy dodavatelů dalších výrobku prodávaných na Amazonu, si americká firma žádá více dat, než by od firem nutně potřebovala. Amazon se tak dostává do podezření, že data od ostatních dodavatelů a výrobců zneužívá pro zvýhodnění svých výrobků, popř. pro výrobu svých vlastních podobných produktů. Úředníci pod vedením Margaret Vestager se tak snaží prokázat, že Amazon svého postavení skutečně zneužíval.

Amazon nařčení odmítá, svého dominantního postavení prý nezneužívá. Jako argument se snaží poukázat na fakt, že například kamenné obchodní řetězce taktéž prodávají v regálech své výrobky a nikdo je z monopolu nepodezřívá.

Americké společnosti teď hrozí pokuta v maximální výši 10 procent celosvětových příjmů, částka se v tomto případě pohybuje kolem 17 miliard eur, což je suma, která by měla dopad i na tak velkou společnost, jako je Amazon. Celé vyšetřování firmy je důležité i pro budoucnost online prostoru, rozhodnutí Vestager a jejích kolegů načrtne hranice, které není už možné překročit. Členské státy EU se dlouhodobě zaměřují na různé způsoby regulace či legislativního zakotvení technologických firem, v současné době se například hovoří o digitální dani.

Amazonu se dlouhodobě daří. Celé odvětví online prodeje navíc těžilo z opatření proti koronaviru. Konkrétně Amazon například musel zaměstnat dalších 125 tisíc zaměstnanců, aby bylo možné zpracovávat velký počet objednávek, následně jim nabídl i dlouhodobé úvazky. Amazon čelí vyšetřování také v domovských Spojených státech.