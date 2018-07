Broadcom koupí za téměř 19 miliard dolarů softwarovou CA Technologies

Dohodu schválily správní rady obou společností a dokončena by měla být ještě v letošním roce. Broadcom za jednu akcii CA nabídl 44,5 dolaru v hotovosti, což ve srovnání se středeční závěrečnou cenou akcií představuje zisk 20 procent.

Dohoda přichází čtyři měsíce poté, co americký prezident Donald Trump zablokoval nepřátelskou nabídku Broadcomu na výrobce polovodičů Qualcomm za 117 miliard dolarů s odůvodněním, že ohrožuje americkou národní bezpečnost a byla by příliš výhodná pro čínské firmy, které chtějí vystavět mobilní sítě. Broadcom od té doby přesunul své sídlo ze Singapuru do USA, a je tak formálně mimo působnost Výboru pro zahraniční investice ve Spojených státech (CFIUS), vládního panelu, který přezkoumává dohody kvůli potenciálním rizikům pro národní bezpečnost.

Vývoj hodnoty akcií Broadcomu:

Akvizice jsou důležité pro expanzi Broadcomu. Firma díky nim zvýšila podíl na čipovém trhu ze čtyř procent v roce 2013 na letošních 30 procent. Výběr firmy CA je však pro analytiky překvapením. Akcie Broadcomu tak v reakci na zprávu oslabují, protože investorům a analytikům se nepodařilo identifikovat potenciální výhody ze spojení, které vypadá spíše jako finanční investice než sloučení podniků, které se doplňují.

Broadcom vyrábí čipy pro chytré telefony, počítače a síťové vybavení. CA se specializuje na software pro tzv. mainfamy, tedy velké servery, které firmy postupně nahrazují službami cloud, a snaží se expandovat v oblasti firemního softwaru. Vzhledem k tomu, že firmy zaujímají různé části na technologickém trhu, Broadcom bude mít spíše než z úspor ze spojení prospěch ze zajištěných pravidelných příjmů firmy CA, napsala agentura Reuters.

Dále čtěte: