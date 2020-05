Britská ekonomika klesla nejvíce od finanční krize v roce 2008

Britská ekonomika v prvním čtvrtletí klesla ve srovnání s předchozími třemi měsíci o dvě procenta. To je nejhlubší propad od konce roku 2008, tedy od globální finanční krize. Důvodem jsou omezení zavedená kvůli epidemii způsobené koronavirem. V samotném březnu se hrubý domácí produkt (HDP) proti únoru snížil o rekordních 5,8 procenta, oznámil to dnes britský statistický úřad.

V posledních třech měsících loňského roku byl ekonomický růst nulový. Analytici čekali za první čtvrtletí pokles HDP o 2,5 procenta. V dalších čtvrtletí počítají s mnohem hlubším propadem, pak by se ekonomika podle nich mohla začít zotavovat, uvedl server BBC.

Rekordní propad o 1,9 procenta zaznamenal v prvním čtvrtletí dominantní sektor služeb. Výrazně klesla také výroba ve zpracovatelském sektoru a stavebnictví, dodali statistici.

Britská centrální banka minulý týden uvedla, že britská ekonomika by mohla letos vykázat nejhlubší propad za více než 300 let. HDP by mohl klesnout o 14 procent, v příštím roce by naopak mohl vykázat růst o 15 procent.

Guvernér banky Andrew Bailey nicméně upozornil, že hospodářské oživení by mělo být mnohem rychlejší než po globální finanční krizi. Předpověděl také, že z dlouhodobého hlediska způsobí koronavirus ekonomice pouze „relativně malé“ škody. Zátěžové testy centrální banky navíc ukázaly, že přední britské finanční instituce se dokážou s negativními dopady koronaviru na ekonomiku vypořádat.

Někteří analytici však vyhlídky na rychlé oživení ekonomiky zpochybňují. „Za důvěryhodnou považujeme předpověď (centrální banky) na rok 2020. Méně přesvědčivé nám ale připadá to (předpokládané) oživení v roce 2021, ke kterému se stavíme opatrněji,“ uvedl analytik Jacob Nell ze společnosti Morgan Stanley.