Britská centrální banka čeká nejhlubší propad HDP za 300 let

Britská ekonomika by letos mohla kvůli koronaviru klesnout asi o 14 procent, což by byl nejhlubší propad za více než 300 let. Ve svém scénáři s tím počítá britská centrální banka. Už příští rok ale očekává silné oživení a růst hrubého domácího produktu (HDP) o 15 procent. Banka na svém dnešním zasedání ponechala základní úrokové sazby beze změn, ale upozornila, že v případě potřeby je připravena sáhnout k dalším stimulačním opatřením.

Letošní propad a následné prudké oživení je součástí „ilustrativního“ scénáře centrální banky. Britská ekonomika nyní podle prognóz banky poprvé za více než deset let vstupuje do technické recese, která se definuje jako dvě čtvrtletí hospodářského poklesu za sebou.

Banka v letošním druhém čtvrtletí očekává propad HDP asi o 25 procent po zhruba tříprocentním poklesu v prvním kvartálu. HDP by tak mohl být ve druhém čtvrtletí o téměř 30 procent nižší než v závěru loňského roku. Míra nezaměstnanosti se ve druhém čtvrtletí podle banky více než zdvojnásobí a vystoupí na devět procent.

Guvernér banky Andrew Bailey nicméně upozornil, že hospodářské oživení by mělo být mnohem rychlejší než po globální finanční krizi. Předpověděl také, že z dlouhodobého hlediska způsobí koronavirus ekonomice pouze „relativně malé“ škody. Zátěžové testy centrální banky navíc ukázaly, že přední britské finanční instituce se dokážou s negativními dopady koronaviru na ekonomiku vypořádat.

Někteří analytici však vyhlídky na rychlé oživení ekonomiky zpochybňují. „Za důvěryhodnou považujeme předpověď (centrální banky) na rok 2020. Méně přesvědčivé nám ale připadá to (předpokládané) oživení v roce 2021, ke kterému se stavíme opatrněji,“ uvedl analytik Jacob Nell ze společnosti Morgan Stanley.

Centrální banka už kvůli boji s negativními hospodářskými dopady koronaviru snížila úrokové sazby na minimum 0,1 procenta. Rozšířila i program nákupů dluhopisů, jejich cíl zvýšila o 200 miliard na 645 miliard liber (zhruba 20 bilionů korun). Většinou jde o dluhopisy britské vlády. Mnoho ekonomů podle agentury Reuters předpokládá, že centrální banka příští měsíc přikročí k dalšímu rozšíření tohoto programu.