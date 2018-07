Británie po brexitu Čechům dveře nezavřela. Obchod roste

Británie je aktuálně čtvrtým největším obchodním partnerem České republiky. Za posledních dvanáct let se export za kanál La Manche zdvojnásobil. Tuzemské firmy dnes vyvážejí více jen k nejbližším sousedům - do Německa, Polska a na Slovensko.

„Export z České republiky do Británie loni přesáhl 207 miliard korun, což je poměrně impozantní číslo. Britové k nám vyvezli jen za 98 miliard, takže je tu příjemné pozitivní saldo v náš prospěch,“ shrnuje v tradiční diskuzi Exportní zrcadlo BusinessInfo.cz Martin Macourek. Celková obchodní výměna s Velkou Británií dosáhla 305 miliard korun, v roce 2016 to bylo 300 miliard.

Brexit před dvěma lety vystrašil Evropu i Brity. Nejistotu pociťovaly i české firmy, které už na ostrovech uspěly, nebo se chystaly na tamní trh expandovat. Obavy se nyní ukazují jako liché.

„Atmosféra se za dva roky výrazně uklidnila. Nejistota a obavy tamní podnikatelské sféry vedly zatím především ke dvěma věcem: propadu libry o deset procentních bodů a také poměrně vysoké inflaci, která v Británii nebyla od 80. let. To samozřejmě obchod poněkud komplikuje, ale není to nic zásadního,“ doplňuje Martin Macourek.

Tvrdý brexit by zasáhl české vývozce aut a doplňků

Zástupce CzechTrade připouští, že by takzvaný „tvrdý brexit“, který může znamenat definitivní odchod Británie z jednotného evropského trhu bez výjimek, představoval překážku pro tuzemské vývozce včetně těch, kteří vyvážejí automobily a automobilové doplňky.

„A právě to je téma, ve kterém se obavy z odchodu Británie z EU odrážejí nejvíce, protože sektor automotive je celně zatížen deseti procenty. Hrozí tedy, že by Češi v případě tvrdého brexitu museli při vývozu platit desetiprocentní cla, což by pro ně byla komplikace, a také velká výzva,“ dodává Macourek.

Právě dovoz a vývoz automobilů a autodílů je klíčovou oblastí vzájemných obchodních vztahů. Češi dodají každoročně do Británie vozidla za 60 až 70 miliard (v drtivé většině jde o vozy Škoda).

„K tomu ještě připočtěme byznys s automobilovými doplňky a díly, který představuje asi deset miliard. Pokud jde o vývoz do České republiky, Britové mají automotive jako položku číslo 3. To znamená, že je to pro obě strany zásadní věc,“ doplňuje zástupce CzechTrade.

V Anglii, Skotsku či Walesu znají především Škodovky. Z Česka se dovážejí například také traktory Zetor (stovky kusů ročně). Stále významnější součástí našeho exportu jsou ale dodávky automobilových dílů a doplňků pro tamní automobilky.

CzechTrade v Londýně se už řadu let snaží zprostředkovat byznys mezi tamními výrobci automobilů a českými firmami. Spojené království Velké Británie a Severního Irska – to je v současnosti zhruba 1,7 milionů vyrobených aut ročně. Na ostrovech se chtějí přiblížit k rekordu ze sedmdesátých let, kdy každoročně vyjížděly do světa dva miliony vozů Made in Britain. A díky tomu se – přes komplikace spojené s brexitem – zvyšuje i šance pro české exportéry.

„Největší britskou automobilkou je dnes Jaguar LandRover, který se rozvíjí nesmírně dynamicky. Pro nás je zajímavé, že vše od designu po výrobu a inženýring je v Británii. Právě tam jsou lidé, kterým mohu dávat smysluplné nabídky z Česka, na které slyší,“ říká zástupce CzechTrade.

Co nebo kdo je Tier 1 dodavatel „Česká republika je v pozici Tier 1 dodavatele do tamních automobilek,“ připomíná Martin Macourek. A vzápětí upřesňuje: „Tier 1, tedy něco jako jednookruhový dodavatel je kontraktor, který s odběratelem přímo jedná a napřímo mu své výrobky dodává. V CzechTrade podporujeme právě tyto dodavatele, protože jejich přínos mimořádný. Jejich výrobky mají vyšší přidanou hodnotu. Díky nim se zvyšuje hodnota celého českého exportu do Británie.“

Se zmíněným výrobcem automobilů spolupracuje CzechTrade už od roku 2015. Zorganizoval s ním již dvě významná dodavatelská fóra pro české zájemce, neustále domlouvá návštěvy zástupců automobilky v Česku a naopak představitelů českých firem v Gaydonu. Více si přečtěte v článku Slavné britské automobilky mají zájem o české dodavatele na BusinessInfo.cz.

„V poslední době je zajímavé sledovat také vývoj britských specialistů jako Aston Martin nebo McLaren a Lotus. Tyto automobilky vyrábějí relativně malé množství vozů, a mají problém s kvalitními dodavateli doplňků a dílů, kteří nabízejí solidní ceny. A právě to je česká parketa,“ doplňuje Martin Macourek.

„Od automobilky Aston Martin máme dnes konkrétně osmnáct poptávek a budeme s nimi dělat zřejmě na konci roku 2018 v jejich sídle velký dodavatelský den pro naše firmy,“ shrnuje milovník britských aut a spokojený majitel vozu značky Rover.

Jednička ve východní Evropě

Evergreenem debat o exportu je v Česku tvrzení, že zdejší firmy nabízejí světu vysokou kvalitu za nízké ceny. Není to pouhé klišé. Řekne-li se český výrobek, odběratele v řadě zemí skutečně napadne, že pro ně bude poměr kvalita/cena mimořádně výhodný. A Britové nejsou výjimkou.

Co je tedy hlavní konkurenční výhodou tuzemských firem v Británii? „Odpovím jednoznačně. Je to vždycky cena. Pokud cenu přestřelíte, kvalitou už to nenahradíte. Partneři už se s vámi nebudou bavit,“ glosuje Martin Macourek.

„Někdy ale máme třeba i to štěstí, že britští odběratelé řeknou: toto je pro nás strategický díl a tady nechceme nic z Asie, chceme evropského dodavatele. A to je pro nás poměrně velká šance, protože Česko je vyhlášeným dodavatelem a nabízí celou řadu věcí, které nemají Poláci Rumuni či další konkurenti,“ doplňuje.

Kvalita se ovšem v Británii měří referencemi. A nejlepší reklamu udělá na britském trhu Čechům tamní firma, která má s tuzemskými partnery zkušenosti. „Proto bych doporučil českým firmám, které se chtějí dostat třeba právě do britského automotive, aby začali u VW Group a dostali se přes něj do britské dceřinky Bentley. No a když někdo dodává do Bentley, je to dobrá reference třeba i pro Jaguar,“ upozorňuje zástupce CzechTrade v Londýně.

Podobným příkladem může být světově proslulé BMW. Německý kolos vyrábí v Oxfordu známé vozy Mini. „Česká firma Gumotex dodávala do Mini a my jsme ji na základě toho nasměrovali k Jaguaru,“ prozrazuje.

Co jiné obory? „Když se člověk podívá na statistiky, vidí, že do Británie vyvážíme kotle, turbíny, vyvážejí se tam obecně výrobky ze železa a oceli, já bych to zobecnil tak, že nás Britové vnímají jako silnou průmyslovou zemi,“ vypočítává zástupce CzechTrade. Průmysl ostatně tvoří 30 procent českého hrubého domácího produktu, v případě Velké Británie je toto číslo výrazně nižší, jen asi 11 procent HDP.



„My jsme silní ve všech subdodávkách strojírensko-inženýrského charakteru, které mohou skončit ve finále v automotive, v aerospace, v různých přístrojích, lékařském vybavení. Slabá stránka je, že jsou to často věci, které nemají tak vysokou přidanou hodnotu,“ upozorňuje Macourek.



Svět zná také české energetiky, kteří se na významných trzích stále častěji prosazují v oblasti úsporné či ekologické energie. Energetika je pro české podniky zajímavá tím, že mohou do Británie dodávat hotové produkty. „Nemyslím tím velké investiční celky na klíč, to by v Británii muselo jít přes velkého místního partnera, takzvaného EPC (Energy Performance Contracting) kontraktora. Pro tyto kontraktory jsou Češi spíše subdodavateli.



Česká republika je ale pro Brity také zajímavá v oblasti hotových chytrých řešení v oblasti úsporné energetiky jako jsou kotle na biomasu, tepelné pumpy, úložiště energie, turbíny.

Šikovné firmy zvládnou i „dovézt uhlí do Newcastlu“

Prosadit se na britském trhu je zejména pro menší firmy ze srdce Evropy poměrně složité. Mají vůbec malé a střední podniky z ČR v Británii šanci?

„Velké firmy – často se zahraničním kapitálem – mají výhodu, že jsou dobře napojeny na mezinárodní globalizovaný obchod přes německé a další kanály. I tak ale mají malé české firmy šanci: potřebují především vědět, v čem jsou dobré a vyprofilovat se na tom čemu se říká unique selling point,“ radí podnikům vedoucí zahraniční kanceláře CzechTrade v Londýně.

„Pakliže to zvládnou a k tomu mají vizi, tak mohou prodat leccos. Na vlastní kůži jsem zažil, že se dá v Británii prodat český Cider. Jinými slovy: můžete přivézt uhlí i do Newcastlu,“ usmívá se Martin Macourek.

Podle ekonomických diplomatů i samotných podnikatelů je důležité nejen nadšení a kvalita produktů, podstatné jsou již zmíněné reference. Británie zřejmě není první zemí, kam by měli začínající exportéři na startu směřovat své kroky.

„Leda by měli něco světově unikátního a takových firem mnoho není. Druhá věc je správný marketingový přístup, jenž řadě českých firem chybí. Britové kladou velký důraz například na design, ale také na perfektní sebeprezentaci, marketing, vynikající vystupování. To je něco, co nejen české ale obecně zahraniční firmy při vstupu na britský trh podceňují,“ upozorňuje Martin Macourek.

Dobrou přestupní stanicí do Británie může být pro české podniky Německo, které je pro Spojené království nejvýznamnějším obchodním partnerem v Evropě. Kdo dokáže zaujmout v zemi našeho západního souseda, může být zajímavý i v Londýně.

Odrazový můstek do USA

Británie má silnou pozici na mimoevropských trzích, a to zejména na těch za Atlantikem. Nakolik dokáží tuto pozici české firmy využít?

„Pravdou je, že ji vytěžujeme nedostatečně, ale na druhou stranu už celá řada českých firem – a teď hovořím zejména o IT průmyslu – už to pochopila, a berou Británii jako odrazový můstek do USA,“ tvrdí Martin Macourek.

Velká Británie je ideálním místem pro evropské firmy, které se chtějí uplatnit za oceánem.

Mnoho českých IT firem nabízí kvalitní práci s daty, vyvíjejí převratné aplikace, nebo technologie v oboru Fintech. S těmito řešeními je dobré vyrazit do Londýna, a odtud vede přímá cesta za Atlantik.

„Česko má řadu šikovných firem, které se mohou v Británii uplatnit, třeba zde získají investora nebo se dostanou do nějaké integrační platformy. Ti nejšikovnější zde mohou obchodovat i přímo. V Británii se každoročně koná konference Fin Europe, největší akce v odvětví Fin Tech v Evropě. Minulý rok se zde prezentovala česká firma Twisto, která tu představila revoluční platformu v oblasti placení,“ prozrazuje Macourek.

Ředitel londýnské kanceláře by českým firmám doporučoval více využívat konference, výstavy a veletrhy: „Účast na konferencích je poměrně drahá, ale vyplatí se tam být aktivní. Vyplatí se investovat i do výstav a veletrhů. Je možné využít pomoci naší kanceláře CzechTrade Londýn. Dokážeme podnikatelům na veletrzích otevřít dveře k zajímavým kontaktům.“

Británie je prý – pokud jde o získávání kontaktů - konzervativnější než zbytek Evropy. Na veletrzích můžete přátelsky debatovat s nákupčím, šéfem nákupu firmy a případně i navázat obchodní partnerství. Ti, kdo by se zástupci potenciálního partnera ozvali osobně na vlastní pěst, nemají podle Macourka příliš šancí se k němu dostat.

Veletrhy a dodavatelská fóra Agentura CzechTrade pomáhá českým firmám s prezentací na veletrzích včetně společných stánků či domlouvání setkání s potenciálními zahraničními partnery.



V letošním roce jsou za kanálem La Manche významnou příležitostí pro české firmy veletrhy Glasgow All Energy či Advance Enegineering, kde se prezentují nejšpičkovější technologie v oblasti aerospace a automotive.



V červenci proběhla největší evropská přehlídka letadel Farnborough Air Show 2018, kam Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR potažmo CzechTrade přivedlo české dodavatele v leteckém průmyslu. Agentura na podporu obchodu misi zorganizovala s cílem navázat nové obchodní vztahy s klíčovými výrobci letadel v Británii. Více si přečtěte v článku Čeští dodavatelé se prezentovali na britské přehlídce Farnborough



CzechTrade pořádá také dodavatelská fóra. Zástupcům české firmy zařídí osobní setkání s partnery ze zahraničních firem a nákupčí přivede přímo do českého podniku. Pokud jde o britské akvizice, šlo například o již zmiňované fórum s představiteli Jaguar LandRover, plánované setkání se zástupci Aston Martin, či s nákupčími firmy Travis Perkins Group.

Článek vyšel na serveru BusinessInfo.cz