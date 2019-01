Brexitové stěhování. CzechInvest láká desítky firem k přesunu aktivit do Česka

„Ze strany britských a ve Velké Británii působících firem pozorujeme zvýšený počet dotazů na téma zakládání společností v Česku a obecně českého investičního a podnikatelského prostředí. S některými z nich, které zvažují přesun části svých aktivit mimo Velkou Británii, vedeme průběžná jednání,“ uvedla mluvčí agentury Petra Sivová.

Některá odvětví na brexit již zareagovala a provedla určité restrukturalizace. „Konkrétně se jedná o oblast finančnictví a pojišťovnictví. Firmy z tohoto sektoru přesunují své aktivity nejčastěji do Frankfurtu, Paříže a Dublinu, míst, která v tomto sektoru již mají vybudovanou infrastrukturu a dlouholetou tradici,“ dodal mluvčí.

Například japonský elektronický a zábavní gigant Sony tento týden oznámil, že přesune své evropské sídlo z Británie do Nizozemska, aby se vyhnul potížím v souvislosti s připravovaným odchodem Británie z Evropské unie. Nizozemsko pracuje na tom, aby se po brexitu co nejvíce investic přesunulo právě do této země. Prostřednictvím své investiční agentury je vláda „v kontaktu s více než 250 firmami, které mají zájem se eventuálně přesunout kvůli brexitu do Nizozemska,“ řekl agentuře AFP mluvčí nizozemské agentury pro zahraniční investice Michiel Bakhuizen.

Horší než případný brexit bez dohody je pro exportéry přitom hlavně nejistota spojená s vyjednáváním odchodu Velké Británie z EU. České výrobky jsou kvůli velkému oslabení libry na ostrovech stále dražší, a tedy méně konkurenceschopné, řekl na konci loňského roku vedoucí kanceláře agentury CzechTrade v Londýně Martin Macourek.

Odchod Británie z EU je nyní plánovaný na 29. března, ale proces se zadrhl poté, co britský parlament v polovině měsíce odmítl rozvodovou dohodu vyjednanou mezi vládou premiérky Theresy Mayové a Bruselem.

