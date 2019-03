Brexit: případ pro delfskou věštírnu?

Jde o záložní plán, který má zabránit vzniku pevné hranice na irsko-severoirském pomezí a narušení tamního mírového uspořádání. Pojistka se spustí jen v případě, že strany neuzavřou dohodu o budoucích vztazích. Pak by mezi EU a Velkou Británií vzniklo jednotné celní území, a tím pádem:



• Británie bude i nadále podléhat unijnímu celnímu kodexu



• na zboží (vyjma ryb a akvakultury) by se neuplatňovala cla, kvóty ani kontroly původu



• garantovány by byly rovné a spravedlivé podmínky mezi EU 27 a Británií



Severní Irsko by s unijními pravidly zůstalo ještě více svázáno, avšak fyzické kontroly zboží pocházejícího z Anglie, Skotska nebo Walesu by byly omezeny jen na nejnutnější.