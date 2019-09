Brexit bez dohody zvýší automobilkám náklady až o 5,7 miliardy liber

V případě brexitu bez dohody začne na auta platit desetiprocentní clo a u většiny autodílů by se clo pohybovalo mezi třemi a 4,5 procenta. Vývoz aut z České republiky do Velké Británie přesahuje 150 tisíc vozů ročně. Tuzemské automobilky loni vyvezly automobily a díly za 920 miliard korun, z toho 6,6 procenta, tedy asi 61 miliard korun, směřovalo do Velké Británie. Loni se v EU vyrobilo 19,2 milionu vozů, z toho 1,44 milionu v Česku.

Evropský automobilový průmysl se jednoznačně vyslovil proti odchodu Velké Británie z EU bez dohody a vyzval představitele Spojeného království a EU, aby jednáními předešli tvrdému brexitu. Pod výzvou jsou podepsány Evropská asociace výrobců automobilů (ACEA) a Evropská asociace dodavatelů automobilů (CLEPA), jakož i národní asociace, včetně Německé asociace automobilového průmyslu (VDA), Federace francouzských výrobců automobilů (CCFA), britské Společnosti výrobců a obchodu motorových vozidel (SMMT) i českého AutoSAP. Brexit bez dohody by podle výzvy měl zásadní negativní dopad na jedno z nejcennějších ekonomických aktiv Evropy.

„Spojené království je pro český autoprůmysl významným obchodním partnerem, ať už z pohledu odbytu finálních výrobců na tamějších trzích, nebo také z pohledu dodavatelů, kteří své produkty dodávají do UK přímo i prostřednictvím dodávek do dalších exportních zemí, typicky například do německých vozidel,“ uvedl prezident AutoSAP Bohdan Wojnar.

Brexit bez dohody je podle Wojnara především problémem pro úzce provázaný evropský trh, jehož úspěch v podobě růstu ekonomiky v jednotlivých zemích je na hluboké integraci a volném pohybu zboží a služeb založený. Zavedení celních tarifů a dalších regulací, včetně například odlišného přístupu k homologacím vozidel, povede k roztříštěnosti a celkovému oslabení evropského trhu ve světové konkurenci, což bude mít dopad jak na zpomalení růstu HDP, ale ve svém důsledku především na koncové zákazníky v podobě dražších vozidel.

„Oslabení trhů a domácí poptávky i výrobních EU řetězců způsobené brexitem je to poslední, co by si v tomto nervózním období přelomovém období mohl automobilový průmysl přát. Český dovoz do Velké Británie je zhruba sedm procent z celého dovozu souvisejícího s dopravou. Ohrožení představuje jak oslabení domácí poptávky pro finalisty, tak omezení výroby nebo její přesun do jiných lokalit pro dodavatele komponent,“ řekl partner poradenské firmy EY Petr Knap.

