Branson, Dánové a Komárek. Sazka chce naskočit do souboje o britskou národní loterii

Logo Britské národní loterie Autor: Profimedia.cz

V příštím roce vypíše britská komise pro hazardní hry nový tendr na provozování národní loterie, kterou vítěz převezme od roku 2023. Do souboje kromě stávajícího provozovatele Camelot Group, který spravuje loterii od samého začátku, a to už pětadvacet let, chce zasáhnout i česká Sazka miliardáře Karla Komárka.